Губернатор Новосибирской области Травников ответил на слухи о переводе в Москву

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области, Густаво Зырянова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опроверг слухи о переводе в Москву на должность министра науки РФ.

Глава Новосибирской области Андрей Травников назвал слухами сообщения о его возможном переезде в Москву в качестве руководителя Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом он заявил в ходе эксклюзивного интервью Сиб.фм в формате zoom-конференции 10 февраля.

«Никуда я не собирался, не собираюсь и не планирую. Мне нравится работать губернатором Новосибирской области. Мне на стройплощадке всегда комфортнее было, чем на кафедре», – сказал Травников.

По словам Травникова, разговоры о его возможном переходе на федеральный уровень появляются с периодичностью раз в полгода. Губернатор связывает их с желанием политических сил внести волнение в рабочие процессы.

«Очевидно, что за этим стоят люди, имеющие определённые политические амбиции и интересы, у которых есть желание нарушить процесс стабильной работы, породить неопределённость в головах руководителей. Могу успокоить всех: и тех, кто заинтересован меня проводить, и тех, кто желает, чтобы этого не случилось – я никуда не собираюсь», – объяснил губернатор.

Травников подчеркнул, что покидать регион не входит в его планы.

«Несколько лет назад я стоял на развилке: уехать работать в Москву или отправиться в регион. Сейчас всё определённо. Я буду работать губернатором до тех пор, пока жители Новосибирской области будут доверять мне это делать», – сказал он.

9 февраля стало известно о заражении губернатора Андрея Травникова коронавирусом. Из-за болезни глава субъекта находится на самоизоляции, однако продолжает работать в дистанционном режиме.

Полную версию интервью с главой Новосибирской области о развитии науки в регионе читайте на сайте Сиб.фм.