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Имена трёх потенциальных звёзд спорта из Новосибирска назвали в Минспорта

Фото Имена трёх потенциальных звёзд спорта из Новосибирска назвали в Минспорта
Фото Имена трёх потенциальных звёзд спорта из Новосибирска назвали в Минспорта

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов назвал имена трёх юных новосибирских спортсменов с большим, по его мнению, спортивным будущим.

Новосибирский спорт прирастает новыми чемпионами и, возможно, будущими участниками следующих Олимпийских игр. Министр спорта региона Сергей Ахапов во время эксклюзивного интервью Сиб.фм назвал имена трёх молодых спортсменов.

«В прошлом году у нас сноубордистка Валерия Комнатная здорово выступила (18 лет, выиграла первенство мира по сноуборд-кроссу в Красноярске), думаю, будет претендовать на следующую Олимпиаду. У нас есть лучший юниор в биатлоне: 19-летний Денис Иродов впервые за всю историю спорта выиграл три золотые медали в личных гонках на юниорском первенстве мира. Даже Бьорндален не добивался таких успехов. Наконец, у нас есть пловчиха, 19-летняя Екатерина Никонова. Она уже в составе сборной выступала на чемпионате мира среди взрослых в Абу-Даби в конце 2021 года», – отметил Ахапов.

Министр спорта добавил, что в регионе много перспективных спортсменов, что говорит «о работе новосибирских школ и той системе, которая выстроена новосибирскими тренерами».

Напомним, ранее сноубордистка из Новосибирска Мария Васильцова проиграла на Олимпиаде в Пекине.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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