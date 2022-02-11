Каникулы для первоклассников в Новосибирске закончатся 14 февраля

Фото Густаво Зырянова

Ученики первых классов в Новосибирской области вернутся в школы после ковидных каникул в понедельник, 14 февраля. Об этом заявил министр образования региона Сергей Федорчук.

Власти Новосибирской области обсудили формат обучения школьников после 13 февраля. Напомним, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом до этого дня ученики 5-10 классов были отправлены на дистант, а первоклассники — на каникулы.

11 февраля министр образования региона Сергей Федорчук сообщил, что в ближайший понедельник, 14-го числа, 9 и 10 классы вернутся к очному обучению, первые классы выйдут с каникул, а 5-8 продолжат заниматься из дома. На дистанте в области будут находиться около 95 тысяч школьников, или 26 % от общего количества.

В конце следующей недели в регионе вернутся к вопросу формата обучения и, возможно, примут решение вернуть за парты ещё часть учеников.

Напомним, что заболеваемость коронавирусом среди детей в Новосибирской области в пятую волну выросла более чем на 170 %. Данные медиков свидетельствуют, что чаще других им заражаются учащиеся 5-8 классов, именно поэтому их решено оставить на домашнем обучении ещё на неделю, пояснил Федорчук.