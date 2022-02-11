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Квартиры в новосибирском Академгородке с 2019 года подорожали на 60 %

Фото Квартиры в новосибирском Академгородке с 2019 года подорожали на 60 %
Фото Квартиры в новосибирском Академгородке с 2019 года подорожали на 60 %

Фото 2ГИС

За последние три года цены на жильё в среднем по Новосибирску выросли на 45-48 %, при этом в Академгородке на 55-59 %, сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Цены на жильё в Академгородке растут быстрее, чем в целом в Новосибирске. Так, с 2019 года стоимость квартир в городе в среднем увеличилась на 45-48 %, а в научном центре — на 55-59 %, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

По словам эксперта, в последние два года основным драйвером роста цен была льготная ипотека. Хотя если провести трёхкилометровый радиус вокруг центра Академгородка, то можно увидеть, что в его пределах находятся всего две новостройки: клубный дом на Российской, 37 и жилой комплекс Akadem Klubb. Также свою роль сыграл дефицит нового жилья — темпы строительства в Академгородке вдвое ниже, чем в Новосибирске.

В конце января средняя цена «квадрата» в кирпичных домах в Верхней зоне преодолела рубеж в 200 тысяч рублей, а в новых домах он стоит минимум 224 тысячи, уточнил аналитик.

«За квадратный метр квартиры в новом доме класса «комфорт» в микрорайоне Щ придётся заплатить больше 150 тысяч рублей. При этом на продажу в новых домах выставлено от 0,3 до 1,5 процента от общего числа квартир. Это говорит о том, что в Академгородке очень маленькая доля инвестиционных квартир», — пояснил Николаев.

Фото Квартиры в новосибирском Академгородке с 2019 года подорожали на 60 % 2

Ещё одним фактором роста цен впоследствии станет отмена льготной ипотеки, говорит эксперт. Несмотря на это, научный центр вряд ли начнёт пользоваться меньшим спросом, так как является одним из самых привлекательных и благоустроенных мест города и всегда был зоной притяжения, подытожил Николаев.

Напомним, ранее аналитик говорил о том, что Академгородок — единственный район в городе, в котором объединение двух маленьких квартир в одну увеличивает цену продажи на 25 %.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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жильё
недвижимость
Новосибирск
Академгородок
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