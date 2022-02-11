Квартиры в новосибирском Академгородке с 2019 года подорожали на 60 %

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За последние три года цены на жильё в среднем по Новосибирску выросли на 45-48 %, при этом в Академгородке на 55-59 %, сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Цены на жильё в Академгородке растут быстрее, чем в целом в Новосибирске. Так, с 2019 года стоимость квартир в городе в среднем увеличилась на 45-48 %, а в научном центре — на 55-59 %, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

По словам эксперта, в последние два года основным драйвером роста цен была льготная ипотека. Хотя если провести трёхкилометровый радиус вокруг центра Академгородка, то можно увидеть, что в его пределах находятся всего две новостройки: клубный дом на Российской, 37 и жилой комплекс Akadem Klubb. Также свою роль сыграл дефицит нового жилья — темпы строительства в Академгородке вдвое ниже, чем в Новосибирске.

В конце января средняя цена «квадрата» в кирпичных домах в Верхней зоне преодолела рубеж в 200 тысяч рублей, а в новых домах он стоит минимум 224 тысячи, уточнил аналитик.

«За квадратный метр квартиры в новом доме класса «комфорт» в микрорайоне Щ придётся заплатить больше 150 тысяч рублей. При этом на продажу в новых домах выставлено от 0,3 до 1,5 процента от общего числа квартир. Это говорит о том, что в Академгородке очень маленькая доля инвестиционных квартир», — пояснил Николаев.

Ещё одним фактором роста цен впоследствии станет отмена льготной ипотеки, говорит эксперт. Несмотря на это, научный центр вряд ли начнёт пользоваться меньшим спросом, так как является одним из самых привлекательных и благоустроенных мест города и всегда был зоной притяжения, подытожил Николаев.

Напомним, ранее аналитик говорил о том, что Академгородок — единственный район в городе, в котором объединение двух маленьких квартир в одну увеличивает цену продажи на 25 %.