Мэрия Новосибирска оценила вырубку деревьев под строительство гостиницы в 254 тысячи рублей

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Компания УО ООО «Слип-Транс-Сервис», получившая разрешение на вырубку деревьев рядом с Октябрьским мостом в Новосибирске для дальнейшего строительства гостиничного комплекса, заплатит 254 048 рублей.

Управление по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска 16 декабря 2021 года выдало компании «Слип-Транс-Сервис» разрешение на вырубку деревьев на территории городского пляжа в Ленинском районе для дальнейшего строительства гостиничного комплекса. Стало известно, что за это фирма заплатит 254 048 рублей.

Речь идёт об участке площадью 32 тыс. кв. м, расположенном рядом с Октябрьским мостом. По словам координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева, УО ООО «Слип-Транс-Сервис» уже начал избавляться от деревьев.

«В связи со строительством нового ЛДС и моста территория закрыта. Увидеть, что там происходит, можно только с дамбы [Коммунального] моста», — написал он на странице в Facebook.

Компания «Слип-Транс-Сервис» получила разрешение на вырубку деревьев на площади 2 250 кв. м и ликвидацию газона на площади 29 815 «квадратов». Как сообщили в мэрии, впоследствии застройщик планирует создать на этой земле гостиничный комплекс.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что мэрия Новосибирска одобрила строительство гостиницы и яхт-клуба на острове Высокий в Первомайском районе.