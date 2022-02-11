Новосибирский оперштаб продлил дистант для 5-8 классов из-за COVID-19 у школьников

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Некоторые школьники в Новосибирской области продолжат учиться дистанционно после 13 февраля. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

Режим дистанционного обучения для некоторых школьников в Новосибирской области после 13 февраля решено продлить, заявил министр образования региона Сергей Федорчук.

«5-8 классы ещё как минимум неделю будут учиться в дистанционном формате. Я имею в виду пятые, шестые, седьмые, восьмые. Первые классы с каникул выходят с понедельника. Девятые и десятые тоже с понедельника — в очный режим», — пояснил он в комментарии журналисту «АиФ-Новосибирск».

Будет ли дистант продлён после 21 февраля, решат позднее. Всё будет зависеть от ситуации с заболеваемостью.

Оставить на домашнем обучении школьников 5-8 классов решили в связи с тем, что они заражаются коронавирусом больше других.

«Минздрав сегодня чётко сказал, что две трети заболевших детей — в возрасте от 11 до 15-16 лет. Отсюда и решение», — отметил глава областного Минобра.

Напомним, что в настоящее время на удалёнке в Новосибирской области находятся ученики 5-10 классов. С очного формата их перевели в связи с ухудшением эпидобстановки 31 января. Первоклассников тогда отправили на двухнедельные каникулы.