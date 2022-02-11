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Олени, хаски, подарки: что будет на фестивале «Иглу-2022» в Новосибирске

Фото Олени, хаски, подарки: что будет на фестивале «Иглу-2022» в Новосибирске
Фото Олени, хаски, подарки: что будет на фестивале «Иглу-2022» в Новосибирске

Фото из группы «Иглу-2022 Город Эскимосов» в соцсети «ВКонтакте»

Мастера и новички будут строить иглу в рамках фестиваля «Город эскимосов» на протяжении двух дней в Новосибирске. Публикуем полную программу мероприятия.

12 и 13 февраля в Новосибирске пройдёт фестиваль «Город эскимосов», участники которого будут соревноваться в строительстве иглу. Местом массового возведения зимних жилищ был выбран участок Обского моря в районе остановок «Чемской бор» или «ПКиО у моря Обского».

Участников, предварительно зарегистрировавшихся, приглашают 12 февраля к 11 часам на сверку регистрации и жеребьёвку.

11:50 – 12:00 – приветственное слово организаторов;

12:00 – 16:00 – строительство иглу;

16:00 – 17:00 – осмотр городка, конкурс на самое красивое иглу, на самый креативный наряд;

17:00 – награждение победителей.

Параллельно с основной конкурсной программой будут проходить мастер-класс по строительству иглу для зрителей и новичков, фотосессия с иглу, на площадке будут организованы тематические зоны – «Город мастеров» и фотозона с хаски и оленями.

На 13 февраля запланировано строительство иглу вне конкурса под присмотром мастеров. На помощь специалистов в возведении зимних жилищ также можно рассчитывать через неделю, 19 и 20 февраля.

К участию в соревновательной части фестиваля приглашаются команды численностью от 2-х человек. Участие бесплатно.

Напомним, ранее журналисты Сиб.фм опубликовали программу «Лыжни России – 2022» в Новосибирске.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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