Программа «Лыжни России – 2022» в Новосибирске

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Где и как будет проходить самый массовый забег на лыжах в Новосибирске в 2022 году. Публикуем программу масштабного спортивного мероприятия.

12 февраля в Советском районе Новосибирска на лыжной базе Алика Тульского пройдёт традиционный массовый забег на лыжах – «Лыжня России». На старт выйдут не только спортсмены и рядовые любители, но и чиновники мэрии и депутаты.

Организаторы соревнований подготовили для участников четыре дистанции: забег для детей 10–12 лет на 500 метров; «Забег-2023» на 2023 метра, в котором примут участие чиновники мэрии, депутаты, именитые спортсмены; забег на 5 километров для участников в возрасте старше 18 лет и забег на 10 километров для взрослых.

Ориентируясь на конкретное время, программа «Лыжни России» выглядит так:

09:00 – 11:30 – регистрация участников на дистанцию 5 км

09:00 – 12:10 – регистрация участников на дистанции 10 км

11:40 – торжественное открытие

12:00 – старт на дистанцию 5 км

12:10 – старт на дистанцию 2023 метра

12:30 – массовый старт на дистанцию 10 км

12:40 – награждение призёров на дистанции 5 км и «Забега-2023»

13:20 – награждение призёров на дистанции 10 км

О регистрации участникам необходимо позаботиться заранее. Заявки будут принимать 11 февраля на втором этаже стадиона «Спартак» в Центральном районе Новосибирска и в ТЦ «Эдем» в Академгородке с 12:00 до 20:00.

12 февраля по адресу Ионосферная, 3 будут выдавать нагрудные номера. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении и медицинскую справку.

При этом организаторы забега оставляют за собой право в любой момент изменить сроки проведения соревнований из-за внезапного изменения погоды или обстановки с распространением коронавируса.

Напомним, ранее стало известно, что на «Лыжне России – 2022» можно будет выполнить нормы ГТО.