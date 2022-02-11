Олимпиада-2022: сколько ещё медалей может завоевать сборная России в Пекине

Фото с сайтов ОКР и ФХР, авторы: Андрей Голованов, Наталья Пахаленко, Александр Сафронов

30 медалей могут завоевать россияне в Пекине, по прогнозу президента ОКР Станислава Позднякова. В медальном зачёте прошлой зимней Олимпиады – 2018 у россиян было 17 наград и только 2 золота. К концу первой недели Олимпиады-2022 у россиян 11 наград и 2 золота. Сколько ещё медалей, в каких видах и в какие дни могут выиграть наши спортсмены, выяснил Сиб.фм.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков перед Олимпиадой в Пекине выразил надежду, что российские спортсмены будут бороться за место в тройке медального зачёта и завоюют примерно 30 наград. На утро 11 февраля в медальном зачёте Олимпиады-2022 в Пекине команда ОКР на 9-м месте. У россиян 2 золотые медали из 11 завоёванных. По общему числу медалей россияне третьи. 12 медалей выиграли спортсмены Норвегии и 13 – австрийцы.

Итоговый медальный зачёт предыдущих зимних Олимпиад

2018 Пхёнчхан

1 место. Норвегия 39 (14-14-11)

2 место. Германия 31 (14-10-7)

13 место. Россия 17 (2-6-9)

2014 Сочи

1 место. Россия 30 (11-10-9)

2 место. Норвегия 26 (11-5-10)

2010 Ванкувер

1 место. Канада 26 (14-7-5)

2 место. Германия 30 (10-13-7)

11 место. Россия 15 (3-5-7)

Пессимистичный прогноз выступлениям россиян в Пекине даёт американское агентство AP. Эксперты из США предсказали россиянам 11-е итоговое общекомандное место. Золотые медали прогнозируются в фигурном катании: командный турнир (уже выиграли), в одиночном катании у женщин и пара Мишина/Галлямов. В лыжных гонках Александр Большунов (уже выиграл скиатлон 2 х 15 км) и в акробатическом фристайле – Максим Буров.

Но есть и более оптимистичные прогнозы. Главные перспективы на медали у нас в четырёх видах спорта.

Фигурное катание. Главные поставщики золота на зимних Играх – российские фигуристы. При самом удачном раскладе можно рассчитывать на 9 медалей: 4 золота, 3 серебра, 2 бронзы. Золото можно выиграть в парном катании и танцах на льду, где у нас есть по две сильных пары, в женском одиночном катании и в командном турнире.

Лыжные гонки. Претенденты на медали: Александр Большунов, Сергей Устюгов и Александр Терентьев, Наталья Непряева, Юлия Ступак.

Биатлон. В биатлоне СБР рассчитывает на две медали, одна из которых золотая. Главная надежда россиян на Александра Логинова, Эдуарда Латыпова и Кристину Резцову.

Хоккей. Мужская сборная России по хоккею в Пекине защищает титул олимпийских чемпионов. И на этих Играх снова не будет игроков из НХЛ.

Самый оптимистичный прогноз отдавал ОКР третье место в медальном зачёте 34 (10-12-8). Согласно этому графику россияне могут выиграть медали в оставшиеся дни.

11 февраля, пятница – разыгрывается 7 комплектов медалей

В мужском скелетоне выступает олимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков.

В мужской лыжной разделке Александр Большунов может подняться в топ-3.

В шорт-треке возможна бронза у женщин на дистанции 1000 м.

12 февраля, суббота — 6 комплектов медалей

Конькобежец Виктор Муштаков претендует на золото на дистанции 500 м.

В мужском биатлонном спринте рассчитываем на медаль Александра Логинова или Эдуарда Латыпова.

В женской лыжной эстафете возможна серебряная медаль.

13 февраля, воскресенье – 7 комплектов медалей

Мужская лыжная эстафета – подиум.

Конькобежный спорт 500 м женщины, возможно золото или серебро.

14 февраля, понедельник – 5 комплектов медалей

Максим Буров – фаворит в мужском акробатическом фристайле.

Фигурное катание – танцы. Возможно золото.

15 февраля, вторник – 9 комплектов медалей

Подиум в мужской биатлонной эстафете.

16 февраля, среда – 7 комплектов медалей

Командный спринт классическим стилем в лыжных гонках у мужчин – подиум.

17 февраля, четверг – 6 комплектов медалей.

Женское фигурное катание – возможна победа Камилы Валиевой.

18 февраля, пятница – 4 комплекта медалей

Мужской масс-старт в биатлоне – вряд ли наша сильная сторона, но сбрасывать со счетов его тоже нельзя.

19 февраля, суббота – 9 комплектов медалей

Планируем сразу два золота. От Александра Большунова в мужском лыжном марафоне и от фигуристов в спортивных парах. У фигуристов может быть больше одной награды.

Также возможен подиум Руслана Захарова в мужском масс-старте в коньках.

20 февраля, воскресенье – 4 комплекта медалей (10+7+17)

Хоккей – финал. Если сборная ОКР в него пробьётся.

Использован прогноз сайта «ИнфоЛюберцы».

Напомним, форма олимпийской медали вдохновлена традиционной китайской нефритовой посудой, а также сочетает в себе отсыл к наградам Игр-2008, которые также принимала столица КНР.