Олимпиада-2022: сколько ещё медалей может завоевать сборная России в Пекине

Фото с сайтов ОКР и ФХР, авторы: Андрей Голованов, Наталья Пахаленко, Александр Сафронов
30 медалей могут завоевать россияне в Пекине, по прогнозу президента ОКР Станислава Позднякова. В медальном зачёте прошлой зимней Олимпиады – 2018 у россиян было 17 наград и только 2 золота. К концу первой недели Олимпиады-2022 у россиян 11 наград и 2 золота. Сколько ещё медалей, в каких видах и в какие дни могут выиграть наши спортсмены, выяснил Сиб.фм.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков перед Олимпиадой в Пекине выразил надежду, что российские спортсмены будут бороться за место в тройке медального зачёта и завоюют примерно 30 наград. На утро 11 февраля в медальном зачёте Олимпиады-2022 в Пекине команда ОКР на 9-м месте. У россиян 2 золотые медали из 11 завоёванных. По общему числу медалей россияне третьи. 12 медалей выиграли спортсмены Норвегии и 13 – австрийцы.
2018 Пхёнчхан
1 место. Норвегия 39 (14-14-11)
2 место. Германия 31 (14-10-7)
13 место. Россия 17 (2-6-9)
2014 Сочи
1 место. Россия 30 (11-10-9)
2 место. Норвегия 26 (11-5-10)
2010 Ванкувер
1 место. Канада 26 (14-7-5)
2 место. Германия 30 (10-13-7)
11 место. Россия 15 (3-5-7)
Пессимистичный прогноз выступлениям россиян в Пекине даёт американское агентство AP. Эксперты из США предсказали россиянам 11-е итоговое общекомандное место. Золотые медали прогнозируются в фигурном катании: командный турнир (уже выиграли), в одиночном катании у женщин и пара Мишина/Галлямов. В лыжных гонках Александр Большунов (уже выиграл скиатлон 2 х 15 км) и в акробатическом фристайле – Максим Буров.
Но есть и более оптимистичные прогнозы. Главные перспективы на медали у нас в четырёх видах спорта.
Фигурное катание. Главные поставщики золота на зимних Играх – российские фигуристы. При самом удачном раскладе можно рассчитывать на 9 медалей: 4 золота, 3 серебра, 2 бронзы. Золото можно выиграть в парном катании и танцах на льду, где у нас есть по две сильных пары, в женском одиночном катании и в командном турнире.
Лыжные гонки. Претенденты на медали: Александр Большунов, Сергей Устюгов и Александр Терентьев, Наталья Непряева, Юлия Ступак.
Биатлон. В биатлоне СБР рассчитывает на две медали, одна из которых золотая. Главная надежда россиян на Александра Логинова, Эдуарда Латыпова и Кристину Резцову.
Хоккей. Мужская сборная России по хоккею в Пекине защищает титул олимпийских чемпионов. И на этих Играх снова не будет игроков из НХЛ.
Самый оптимистичный прогноз отдавал ОКР третье место в медальном зачёте 34 (10-12-8). Согласно этому графику россияне могут выиграть медали в оставшиеся дни.
11 февраля, пятница – разыгрывается 7 комплектов медалей
В мужском скелетоне выступает олимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков.
В мужской лыжной разделке Александр Большунов может подняться в топ-3.
В шорт-треке возможна бронза у женщин на дистанции 1000 м.
12 февраля, суббота — 6 комплектов медалей
Конькобежец Виктор Муштаков претендует на золото на дистанции 500 м.
В мужском биатлонном спринте рассчитываем на медаль Александра Логинова или Эдуарда Латыпова.
В женской лыжной эстафете возможна серебряная медаль.
13 февраля, воскресенье – 7 комплектов медалей
Мужская лыжная эстафета – подиум.
Конькобежный спорт 500 м женщины, возможно золото или серебро.
14 февраля, понедельник – 5 комплектов медалей
Максим Буров – фаворит в мужском акробатическом фристайле.
Фигурное катание – танцы. Возможно золото.
15 февраля, вторник – 9 комплектов медалей
Подиум в мужской биатлонной эстафете.
16 февраля, среда – 7 комплектов медалей
Командный спринт классическим стилем в лыжных гонках у мужчин – подиум.
17 февраля, четверг – 6 комплектов медалей.
Женское фигурное катание – возможна победа Камилы Валиевой.
18 февраля, пятница – 4 комплекта медалей
Мужской масс-старт в биатлоне – вряд ли наша сильная сторона, но сбрасывать со счетов его тоже нельзя.
19 февраля, суббота – 9 комплектов медалей
Планируем сразу два золота. От Александра Большунова в мужском лыжном марафоне и от фигуристов в спортивных парах. У фигуристов может быть больше одной награды.
Также возможен подиум Руслана Захарова в мужском масс-старте в коньках.
20 февраля, воскресенье – 4 комплекта медалей (10+7+17)
Хоккей – финал. Если сборная ОКР в него пробьётся.
Использован прогноз сайта «ИнфоЛюберцы».
Напомним, форма олимпийской медали вдохновлена традиционной китайской нефритовой посудой, а также сочетает в себе отсыл к наградам Игр-2008, которые также принимала столица КНР.
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