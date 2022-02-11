Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

спорт

Сколько у России золотых медалей на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 11 февраля

Фото Сколько у России золотых медалей на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 11 февраля
Фото Сколько у России золотых медалей на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 11 февраля

Инфографика «Яндекс»

Утром 11 февраля 2022 года команда Олимпийского комитета России находится на 9-м месте в медальном зачёте. У российских спортсменов только 2 золотые медали из 11 завоёванных. Золото в копилку российской команды принесли фигуристы и лыжник Александр Большунов.

Команда Олимпийского комитета России на утро 11 февраля завоевала 11 медалей разного достоинства: две золотые, три серебряные и шесть бронзовых. Золото в командном турнире выиграли российские фигуристы и лыжник Александр Большунов в скиатлоне 2 х 15 км.

Олимпийский медальный зачёт ведётся по золотым медалям, и в нём лидирует команда Германии, завоевавшая 6 золотых наград, на втором месте Норвегия с 5 золотыми медалями.

По общему числу медалей команда ОКР также потеряла лидерство. На сегодня 12 медалей выиграли спортсмены Норвегии и 13 – австрийцы.

Фото Сколько у России золотых медалей на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 11 февраля 2

Напомним, форма олимпийской медали вдохновлена традиционной китайской нефритовой посудой, а также сочетает в себе отсыл к наградам Игр-2008, которые также принимала столица КНР.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

Олимпийские игры
сборная России
олимпиада
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21192
Растерзал на месте: нападение волка попало на видео
14559
«Я только наказывал ребёнка»: отчима погибшего от истязаний 10-летнего школьника в Новосибирске отправили в СИЗО
7919
Россияне начнут получать QR-коды по антителам
7917
Новосибирец пробрался в квартиру через балкон и вынес оттуда технику на 60 тысяч рублей
6696
ЛДС с высоты птичьего полёта сняли в Новосибирске
5483
В Новосибирской области коллекторы угрожали женщине расправой за долги
5230
ПФР принимает заявления на выплату 25 000 рублей