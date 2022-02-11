Сколько у России золотых медалей на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 11 февраля

Инфографика «Яндекс»

Утром 11 февраля 2022 года команда Олимпийского комитета России находится на 9-м месте в медальном зачёте. У российских спортсменов только 2 золотые медали из 11 завоёванных. Золото в копилку российской команды принесли фигуристы и лыжник Александр Большунов.

Команда Олимпийского комитета России на утро 11 февраля завоевала 11 медалей разного достоинства: две золотые, три серебряные и шесть бронзовых. Золото в командном турнире выиграли российские фигуристы и лыжник Александр Большунов в скиатлоне 2 х 15 км.

Олимпийский медальный зачёт ведётся по золотым медалям, и в нём лидирует команда Германии, завоевавшая 6 золотых наград, на втором месте Норвегия с 5 золотыми медалями.

По общему числу медалей команда ОКР также потеряла лидерство. На сегодня 12 медалей выиграли спортсмены Норвегии и 13 – австрийцы.

Напомним, форма олимпийской медали вдохновлена традиционной китайской нефритовой посудой, а также сочетает в себе отсыл к наградам Игр-2008, которые также принимала столица КНР.