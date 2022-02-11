Пенсионеры старше 55 и 60 лет могут обратиться в соцзащиту за дополнительной выплатой

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В России определённая категория граждан может получать ежемесячную выплату от социальной защиты после оформления заявки.

В России пенсионеров предупредили о новой денежной выплате – её необходимо оформить в отделениях социальной защиты населения. Рассчитывать на дополнительные средства могут пенсионеры без статуса льготника, будет учитываться только возраст пожилых людей. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Надбавку к выплатам могут получить пенсионеры из многих регионов России. Для этого не обязательно входить в категорию региональных или федеральных льготников. Однако данные меры поддержки рассчитаны на людей определённого пенсионного возраста. Речь идёт о женщинах старше 55 лет и мужчинах старше 60 лет.

Так, пенсионеры данного возраста после оформления заявки могут получать по 180 рублей в виде ежемесячной помощи. Для этого нужно обратиться в ближайшее региональное отделение социальной защиты. Деньги будут начисляться каждый месяц до конца года.

Кроме того, данная категория граждан сможет компенсировать половину суммы, потраченной на покупку лекарственных препаратов по рецепту врача.

Как сообщают СМИ, также можно оформить единовременную выплату, которую можно направить на ремонт квартиры или другие нужны. Размер данной выплаты составляет 15 000 рублей. Однако рассчитывать на неё могут лишь граждане с определённым уровнем дохода – он должен быть ниже полутора прожиточных минимумов, которые установлены в регионе.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде России начали принимать заявления на выплату в размере 25 000 рублей. Это новая выплата, которую граждане начали получать лишь с 1 февраля 2022 года.