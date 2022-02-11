Под Новосибирском двое мужчин натравили на полицейских бойцовского пса

Сиб.фм

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нападении на полицейских в Новосибирской области.

В Новосибирской области возбудили уголовное дело против мужчин, избивших полицейских и натравивших на них бойцовскую собаку. Об этом рассказали в региональном управлении СК РФ.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителей Новосибирской области, напавших на прибывших по вызову сотрудников полиции и натравивших на них бойцовского пса.

«Татарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти», – говорится в сообщении.

По версии следствия, ночью 9 февраля сотрудники полиции прибыли на вызов от жительницы города Татарска Новосибирской области. По словам женщины, ее 25-летний сожитель и его 45-летний родственник находились в состоянии опьянения и вели себя неадекватно.

Когда полицейские подошли к квартире, подозреваемые вышли из квартиры и начали избивать их кулаками и твердым тупым предметом, целясь в область лица и головы. Один из обвиняемых натравил на стражей порядка бойцовскую собаку.

Сейчас сотрудники полиции находятся на амбулаторном лечении. Напавшим на полицейских мужчинам предъявлено обвинение. По ходатайству следствия суд избрал в их отношении меру пресечения в виде заключения под стражу. Вину признал только один обвиняемый.

Расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Случаи применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в Новосибирске случаются нечасто. В прошлый раз Новосибирский областной суд приговорил 29-летнего мужчину к 13 годам заключения за то, что он жестоко изувечил двух полицейских.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области дошло до суда дело экс-полицейского о применении насилия в отношении задержанного. Будучи сотрудником регионального МВД, мужчина распылил баллончик в лицо задержанного, а потом избил его. За это бывшему полицейскому грозит 10 лет тюрьмы.