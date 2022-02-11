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Под Новосибирском двое мужчин натравили на полицейских бойцовского пса

Фото Под Новосибирском двое мужчин натравили на полицейских бойцовского пса
Фото Под Новосибирском двое мужчин натравили на полицейских бойцовского пса

Сиб.фм

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нападении на полицейских в Новосибирской области.

В Новосибирской области возбудили уголовное дело против мужчин, избивших полицейских и натравивших на них бойцовскую собаку. Об этом рассказали в региональном управлении СК РФ.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителей Новосибирской области, напавших на прибывших по вызову сотрудников полиции и натравивших на них бойцовского пса.

«Татарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти», – говорится в сообщении.

По версии следствия, ночью 9 февраля сотрудники полиции прибыли на вызов от жительницы города Татарска Новосибирской области. По словам женщины, ее 25-летний сожитель и его 45-летний родственник находились в состоянии опьянения и вели себя неадекватно.

Когда полицейские подошли к квартире, подозреваемые вышли из квартиры и начали избивать их кулаками и твердым тупым предметом, целясь в область лица и головы. Один из обвиняемых натравил на стражей порядка бойцовскую собаку.

Сейчас сотрудники полиции находятся на амбулаторном лечении. Напавшим на полицейских мужчинам предъявлено обвинение. По ходатайству следствия суд избрал в их отношении меру пресечения в виде заключения под стражу. Вину признал только один обвиняемый.

Расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Случаи применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в Новосибирске случаются нечасто. В прошлый раз Новосибирский областной суд приговорил 29-летнего мужчину к 13 годам заключения за то, что он жестоко изувечил двух полицейских.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области дошло до суда дело экс-полицейского о применении насилия в отношении задержанного. Будучи сотрудником регионального МВД, мужчина распылил баллончик в лицо задержанного, а потом избил его. За это бывшему полицейскому грозит 10 лет тюрьмы.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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