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Под Новосибирском мужчина вывез на санках убитого знакомого на свалку

Фото Под Новосибирском мужчина вывез на санках убитого знакомого на свалку
Фото Под Новосибирском мужчина вывез на санках убитого знакомого на свалку

Фото СУ СКР по Новосибирской области

В Новосибирской области мужчина убил своего собутыльника и спрятал его тело на свалке.

В Новосибирской области направлено в суд дело в отношении 43-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл в посёлке Новопокровский Краснозёрского района. В ходе расследования СК выявил, что осенью 2021 года мужчина вместе со знакомым распивали спиртные напитки. В этот момент между ними возник конфликт. Обвиняемый нанёс своему оппоненту несколько ударов ножом в шею. Чтобы скрыть произошедшее, он положил тело погибшего в сани и повёз его на свалку.

«Благодаря грамотно проведённым следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области был установлен и задержан обвиняемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый 43-летний житель посёлка Рождественский», – сообщили в СК.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Наказание предусматривает лишение свободы сроком от 6 до 15 лет. На время расследования обвиняемого заключили под стражу.

На данный момент правоохранители собрали достаточную доказательную базу, вскоре дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд.

Напомним, ранее в Новосибирске суд заключил под стражу мужчину, которого подозревают в истязании 10-летнего пасынка. Накануне ребёнок умер – его тело нашёл сам отчим в ванной. На судебном заседании, где присутствовал журналист Сиб.фм, стало известно, что мужчина систематически избивал мальчика и его мать.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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