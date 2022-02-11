Под Новосибирском мужчина вывез на санках убитого знакомого на свалку

Фото СУ СКР по Новосибирской области

В Новосибирской области мужчина убил своего собутыльника и спрятал его тело на свалке.

В Новосибирской области направлено в суд дело в отношении 43-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл в посёлке Новопокровский Краснозёрского района. В ходе расследования СК выявил, что осенью 2021 года мужчина вместе со знакомым распивали спиртные напитки. В этот момент между ними возник конфликт. Обвиняемый нанёс своему оппоненту несколько ударов ножом в шею. Чтобы скрыть произошедшее, он положил тело погибшего в сани и повёз его на свалку.

«Благодаря грамотно проведённым следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области был установлен и задержан обвиняемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый 43-летний житель посёлка Рождественский», – сообщили в СК.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Наказание предусматривает лишение свободы сроком от 6 до 15 лет. На время расследования обвиняемого заключили под стражу.

На данный момент правоохранители собрали достаточную доказательную базу, вскоре дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд.

Напомним, ранее в Новосибирске суд заключил под стражу мужчину, которого подозревают в истязании 10-летнего пасынка. Накануне ребёнок умер – его тело нашёл сам отчим в ванной. На судебном заседании, где присутствовал журналист Сиб.фм, стало известно, что мужчина систематически избивал мальчика и его мать.