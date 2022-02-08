"Я только наказывал ребёнка": отчима погибшего от истязаний 10-летнего школьника в Новосибирске отправили в СИЗО

Фото и видео Валентина Лутаева/Сиб.фм

Подозреваемый в истязании ребёнка новосибирец считает, что должен остаться на свободе из-за кредитов и службы в армии — мужчина утверждает, что мать погибшего мальчика не сможет без него выжить.

Во вторник, 8 февраля, Октябрьский районный суд города Новосибирска отправил в СИЗО 36-летнего уроженца Бурятии Ивана Колесникова — его подозревают в истязании жены и 10-летнего пасынка. Мальчик был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой, разрывом селезёнки, синяками и ссадинами на теле. По версии следствия, многочисленные травмы ребёнку мог нанести отчим. 7 февраля мальчик умер, не приходя в сознание. Сначала мать школьника Вера Ш. утверждала, что за несколько дней до комы ребёнка избили старшеклассники на горке. Но вскоре женщина призналась полицейским в том, что дать такие показания её заставил Колесников и попросила следователя арестовать супруга. Как во время судебного заседания разрушился образ благополучной с виду семьи и почему Колесников уверен, что он должен остаться на свободе из-за денег и кредитов — читайте в репортаже криминального обозревателя Сиб.фм.

Иван Колесников понуро ловит взгляд адвоката из "аквариума". Мужчина раздражённо отмахивается в ответ на вопросы журналистов о происхождении синяков под глазами и ссадин на шее.

"Можно я не буду это комментировать, это личное", — отвечает Колесников. И больше не обращает на журналистов внимание. "Зачем били ребёнка?", "Как жена реагировала на происходящее?", "Вы считаете себя виноватым?" — эти и другие вопросы бьются об равнодушно-потерянный взгляд подозреваемого.

К клетке подходит адвокат и тут уже Колесников жадно ухватывается за разговор, который, судя по уставшему тону адвоката, уже обсуждался.

"Домашний арест? — вздыхает адвокат. — Я же тебе вчера объяснял, у тебя нет квартиры. Вместе с Веркой жить? Так они говорят, что ты окажешь воздействие на потерпевшую. Сниму? Снимешь? Вот если бы ты сказал, что у тебя квартира есть, вот, пожалуйста, смотрите... Поэтому домашний арест — это чисто теоретический вопрос. В Бурятию? В какую Бурятию, следствие здесь будет проходить".

"После совершения преступления пытался скрыть следы преступления, сообщая органам предварительного следствия ложную информацию, оказывал давление на потерпевшую, которой также запрещал сообщать о фактах совершенного им преступления", — зачитывает следователь.

Версия была простой — дескать, 6 февраля отчим нашёл мальчика в ванной без сознания. А за несколько дней до гибели сын, мол, подрался со старшими детьми недалеко от школы в Никитинском жилмассиве. В больницу тогда обращаться не стали – ребёнок чувствовал себя нормально.

Но уже 8 февраля следователи задержали Колесникова — по версии оперативников, с августа 2021 года он систематически избивал как школьника, так и его мать. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание двух и более лиц, а также в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного») — а это от 3 до 7 лет лишения свободы.

В зале суда выяснилось, что на очной ставке потерпевшая попросила заключить бывшего сожителя под стражу — Вера заявила, что Колесников угрожал её физической расправой, если она расскажет правду полицейским.

"При этом обвиняемый и потерпевшая проживают по одному адресу, соответственно, это их единственное место проживания", — продолжил следователь.

По информации новосибирского омбудсмена, семья, где воспитывался погибший мальчик, считалась благополучной. Но первое судебное заседание показало, как много в этой семье секретов.

Оказалось, что Вера неоднократно обращалась в больницу с переломами, вот только не сообщала, что эти телесные повреждения наносит ей муж. Да и сам Колесников семь лет назад привлекался к уголовной ответственности — ст. 119 УК РФ — угроза убийством.

Во время допроса Колесников заявил, что ему хотелось бы на домашний арест, потому что у его семьи миллионные кредиты, две машины на штрафстоянке, и жена не сможет одна решить все денежные вопросы.

"Потерпевшая опасается вас", — напоминает судья.

"Да она врёт", — отвечает Колесников.

"Оказываете давление, и моральное, и физическое", — продолжает судья.

"Нет, я не буду. Я уже всё осознал", — беседа с подсудимым всё больше напоминает школьный педсовет.

"Причастность к преступлению признаёте?", — задаёт судья главный вопрос.

"Я признаю, что наказывал ребёнка. А умысла, — Колесников запинается, пытаясь подобрать слово помягче. — О потере ребёнка никогда не было. Умысла, чтобы каким-то образом, умышленно...".

"У следователя есть опасения, что вы скроетесь", — кивает своему подзащитному адвокат.

"Не буду скрываться, — говорит мужчина. — Потому что я, во-первых, не для этого в армии служил. Осознавая те моменты, пока следствие идёт, я же пришёл, — снова запинается он. — Я же пришёл".

"Суд постановил ходатайство Следственного комитета удовлетворить, избрать в отношении Колесникова Ивана меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 6 апреля 2022 года включительно", — выносит свой вердикт судья.

Колесников испуганно оглядывается по сторонам, словно в поисках защиты или поддержки. Но в зале суда только те, кто пришёл на заседание по долгу службы — и нет ни одного друга или родственника Колесникова. Глаза мужчины наливаются слезами.

"Тут есть момент, связанный с Верой. Я понимаю Веру, понимаю ее состояние. Прекрасно понимаю. На нее воздействия никакого оказывать не собираюсь. Мне хочется ей помочь, — но даже в своём последнем объяснении, почему он не согласен с избранной мерой пресечения, Колесников вновь возвращается к денежной теме. — Чтобы она могла спокойно жить, не боясь за то, что останется на улице. Да, ругались, и все остальное. Но никаких таких вещей у меня даже в мыслях не было. Хотелось бы наоборот подчеркнуть, что я хочу ей помочь, потому что она в таком плачевном состоянии на данный момент, и ей хотя бы какая-то финансовая помощь нужна на данный момент".

Нам важно осветить эту трагедию со всех сторон и дать возможность высказаться всем. Поэтому если вы знаете, как связаться с мамой или родным отцом погибшего мальчика, или вам известны иные обстоятельства гибели ребёнка — свяжитесь с нашим криминальным журналистом по тел. 8 (953) 775 22 29. Можно анонимно.