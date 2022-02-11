Полный православный календарь на 2022 год: церковные праздники, посты и дни памяти главных святых в России

Фото со страницы «ВКонтакте» Новосибирской митрополии РПЦ и pixabay.com

Какого числа Пасха в 2022 году, начало Великого поста, а также великие христианские праздники: Троица, Покров Пресвятой Богородицы, три Спаса: Яблочный, Медовый и Ореховый – православный календарь публикует Сиб.фм.

В январе уже прошли великие праздники Рождество и Крещение Господне. В феврале приближается Масленица, Прощёное воскресенье и начало Великого поста.

Родительские субботы в 2022 году выпадают на 26 февраля, 19 и 26 марта, 2 апреля, 3 и 9 мая, 11 июня и 5 ноября.

ФЕВРАЛЬ

15 февраля, вторник. Сретенье Господне. Праздник в честь встречи («сретения») Младенца Иисуса старцем Симеоном. На Сретение поминают воинов, погибших в Афганистане.

16 февраля, среда. Равноапостольного Николая, архиепископа Японского.

20 февраля, воскресенье. Неделя о блудном сыне.

25 февраля, пятница. Иверской иконы Божьей Матери.

26 февраля, суббота. Вселенская родительская мясопустная суббота. Поминают усопших за всю историю человечества.

27 февраля, воскресенье. Неделя мясопустная, о Страшном суде. Неделя мясопустная — это воскресенье, когда заканчивают употребление мяса, а на богослужении говорят про Страшный суд.

28 февраля, понедельник – 6 марта, воскресенье. Масленица, или Сырная седмица. Запрещено мясо, но можно яйца, молоко, масло и сыр, так готовятся к Великому посту.

МАРТ

6 марта, воскресенье. Прощёное воскресенье. В последний день перед Великим постом просят прощения у тех, перед кем виноваты.

7 марта, понедельник – 23 апреля, суббота. Великий пост. Семинедельный пост готовит нас к Пасхе.

7 марта, понедельник. Чистый понедельник. Первый, самый строгий день Великого поста.

19, 26 марта, суббота. Родительские субботы, поминают усопших.

18 марта, пятница. Святителя Николая Сербского.

20 марта, воскресенье. Иконы Божьей Матери «Споручница грешных».

27 марта, воскресенье. Крестопоклонная неделя. Половина Великого поста позади, в центр храма выносят Крест.

АПРЕЛЬ

2 апреля, суббота. Родительская суббота, поминают усопших.

3 апреля, воскресенье. Преподобного Серафима Вырицкого.

7 апреля, четверг. Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник в честь благой вести, которую Архангел Гавриил принес Богородице: о том, что она станет Божией Матерью. Пост отменяется.

9 апреля, суббота. Похвала Пресвятой Богородице. (Суббота Акафиста).

13 апреля, среда. Святителя Иннокентия, митр. Московского.

16 апреля, суббота. Лазарева суббота. Вспоминают воскрешение Христом праведного Лазаря.

17 апреля, воскресенье. Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. В храм приносят ветки вербы, которую освящают накануне и потом хранят в доме весь год, как символ благословения жилища.

18 апреля, понедельник – 23 апреля, суббота. Страстная неделя. Вспоминают последние дни земной жизни Христа, Его страдания, распятие, крестную смерть, погребение.

18 апреля, понедельник. Великий понедельник Страстной недели.

19 апреля, вторник. Великий вторник Страстной недели.

20 апреля, среда. Великая среда Страстной недели.

21 апреля, четверг. Великий четверг, Чистый четверг. Воспоминание Тайной Вечери.

22 апреля, пятница. Страстная пятница. Вспоминают осуждение на смерть Христа, Его крестные страдания и смерть. День самого строгого поста в году.

23 апреля, суббота. Великая суббота, день скорби, день, когда Иисус Христос Телом пребывал «во гробе».

24 апреля, воскресенье. Праздник Воскресения Христова, Пасха, торжество победы жизни над смертью.

24 апреля, воскресенье – 30 апреля, суббота. Светлая неделя. Пост отменяется.

МАЙ

1 мая, воскресенье. Антипасха (т.е. «вместо Пасхи»), или Фомино воскресенье.

2 мая, понедельник. Блаженной Матроны Московской.

3 мая, вторник. Радоница. Поминовение усопших. Всю Светлую седмицу не положено поминать усопших, не совершаются панихиды, не ходят на кладбище. Для этого установлен специальный день – Радоница.

6 мая, пятница. Великомученика Георгия Победоносца, Юрьев день.

8 мая, воскресенье. Неделя жен-мироносиц. Праздник православных женщин.

13 мая, пятница. Святителя Игнатия Брянчанинова.

18 мая, среда. Иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша».

22 мая, воскресенье. День святителя Николая Чудотворца. Никола летний.

24 мая, вторник. Равноапостольных Мефодия и Кирилла, первоучителей и просветителей славянских.

ИЮНЬ

1 июня, среда. Благоверного князя Димитрия Донского и преподобной Ефросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской.

2 июня, четверг. Вознесение Господне. На сороковой день после Пасхи Христос собрал Своих учеников, привёл их на Елеонскую гору и вознёсся на Небо.

3 июня, пятница. Владимирской иконы Божьей Матери.

9 июня, четверг. Праведного Иоанна Русского, исповедника.

11 июня, суббота. Троицкая родительская суббота, поминовение усопших накануне Троицы. Святителя Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа Симферопольского и Крымского, хирурга.

12 июня, воскресенье. День Святой Троицы, Пятидесятница. Посвящен Сошествию Святого Духа на апостолов на пятидесятый день после Воскресения Христова. День рождения Христианской Церкви.

13 июня, понедельник. День Святого Духа, или Духов день. Продолжение праздника Святой Троицы, посвященное третьей ипостаси Бога – Святому Духу. В неделю, начавшуюся Днём Святого Духа, отменяют посты.

14 июня, вторник. Праведного Иустина (Поповича).

19 июня, воскресенье. Икон Божьей Матери «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая стена».

20 июня, понедельник – 11 июля, понедельник. Петров пост, в честь учеников Христа Петра и Павла. Начинается со второго понедельника после Троицы, заканчивается в праздник святых апостолов Петра и Павла.

22 июня, среда. Праведного Алексия (Мечева) Московского и преподобного Кирилла Белозерского.

23 июня, четверг. Святителя Иоанна, митрополита Тобольского.

26 июня, воскресенье. Всех святых в земле Российской просиявших.

ИЮЛЬ

2 июля, суббота. Святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, Чудотворца.

6 июля, среда. Владимирской иконы Божьей Матери.

7 июля, четверг. Рождество Иоанна Предтечи.

9 июля, суббота. Тихвинской иконы Божьей Матери.

12 июля, вторник. Апостолов Петра и Павла. Преподобного Паисия Святогорца.

17 июля, воскресенье. Преподобного Андрея Рублева, иконописца (XV в). Страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и страстотерпца праведного врача Евгения.

18 июля, понедельник. Преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. Преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары.

21 июля, четверг. Казанской иконы Божьей Матери.

24 июля, воскресенье. Равноапостольной Ольги, великой княгини, в крещении Елены.

28 июля, четверг. Равноапостольного великого князя Владимира, в крещении Василия.

АВГУСТ

1 августа, понедельник. Преподобного Серафима Саровского, чудотворца.

2 августа, вторник. Пророка Илии, Ильин день.

5 августа, пятница. Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость».

6 августа, суббота. Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, в крещении Романа и Давида.

9 августа, вторник. Великомученика целителя Пантелеймона. Преподобного Германа Аляскинского.

10 августа, среда. Смоленской иконы Божьей Матери.

14 августа, воскресенье. Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня, в народе – первый Спас, первый из праздников августа, посвящённых Спасителю, освящают мёд. Медовый Спас.

14 августа, воскресенье – 27 августа, суббота. Успенский пост, в честь Успения Богородицы. Строгий пост, запрещена даже рыба.

19 августа, пятница. Преображение Господне, в честь преображения Христа перед учениками, когда Христос впервые явил им Свою Божественную суть. В народе — Яблочный Спас, освящают яблоки и груши, которые до того не едят.

28 августа, воскресенье. Успение Пресвятой Богородицы. Успение (усыпание) Божьей Матери – это Её переход из земной жизни в мир небесный.

29 августа, понедельник. Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа, в народе – третий Спас, Ореховый.

31 августа, среда. Иконы Божьей Матери «Всецарица».

СЕНТЯБРЬ

1 сентября, четверг. Донской иконы Божьей Матери.

4 сентября, воскресенье. Иконы Божьей Матери, именуемой «Прибавление ума».

8 сентября, четверг. Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

11 сентября, воскресенье. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Строгий пост как выражение скорби.

14 сентября, среда. Церковное новолетие. Новый год по церковному календарю начинается с 1 сентября, что по новому стилю 14 сентября.

15 сентября, четверг. Преподобных Антония и Феодосия. Печерских, основателей Киево-Печерского монастыря, основоположников русского монашества.

21 сентября, среда. Рождество Пресвятой Богородицы.

27 сентября, вторник. Воздвижение Креста Господня. Вспоминают, как царица Елена, разрушив языческое капище, обнаружила три креста и узнала тот, на котором был распят Христос.

30 сентября, пятница. Мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи.

ОКТЯБРЬ

8 октября, суббота. Преставление (кончина) преподобного Сергия Радонежского, всея России чудотворца.

9 октября, воскресенье. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

14 октября, пятница. Покров Пресвятой Богородицы.

15 октября, суббота. Праведного воина Феодора Ушакова.

23 октября, воскресенье. Преподобного Амвросия Оптинского.

24 октября, понедельник. Собор всех святых, в Оптиной пустыни просиявших.

НОЯБРЬ

4 ноября, пятница. Казанской иконы Божьей Матери, День народного единства.

5 ноября, суббота. Димитриевская родительская суббота, поминовение усопших.

18 ноября, пятница. Святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917-1918 годов.

21 ноября, понедельник. Собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Михайлов день.

22 ноября, вторник. Иконы Богородицы «Скоропослушница».

28 ноября, понедельник – 6 января, пятница, 2023 г. Рождественский пост. Готовит нас к Рождеству Христову.

ДЕКАБРЬ

2 декабря, пятница. Святителя Филарета (Дроздова), митрополита. Московского.

4 декабря, воскресенье. Введение во храм Пресвятой Богородицы.

6 декабря, вторник. Благоверного князя Александра Невского, в схиме Алексия.

7 декабря, среда. Великомученицы Екатерины.

10 декабря, суббота. Иконы Божией Матери «Знамение».

11 декабря, воскресенье. Священномученика митрополита Серафима (Чичагова).

13 декабря, вторник. Апостола Андрея Первозванного.

16 декабря, пятница. Саввы Сторожевского (Звенигородского).

19 декабря, понедельник. Святителя Николая Чудотворца. Никола зимний.

22 декабря, четверг. Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы. Иконы «Нечаянная радость».

25 декабря, воскресенье. Святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца.

31 декабря 2022 г., суббота – 6 января 2023 г., пятница. Последняя неделя Рождественского поста. Самый строгий пост.