Пульмонолог объяснила, как распознать «омикрон» по насморку

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Насморк (или ринорея) встречается у 90 % заразившихся «омикроном» и отличается от насморка при гриппе и ОРВИ, рассказала руководитель Центра респираторной реабилитации перенёсших COVID-19 пациентов, заведующая пульмонологическим отделением, кандидат медицинских наук Наталья Эсаулова.

Симптомы заражения «омикроном» практически идентичны симптомам, которые появляются после заражения гриппом и ОРВИ, поэтому распознать его без анализа крайне сложно, подчёркивают медики.

Однако есть признак, по которому выявить (или как минимум заподозрить) этот штамм всё же можно, говорит глава Центра респираторной реабилитации пациентов, перенёсших новую коронавирусную инфекцию, заведующая пульмонологическим отделением, кандидат медицинских наук Наталья Эсаулова.

«Насморк при штамме «омикрон» протекает более длительно и сопровождает пациента практически весь период болезни: от трёх до семи-десяти дней. Такую тенденцию видим у большинства наших пациентов. Чаще всего насморк сопровождается затруднённым дыханием в связи с отёком слизистой носа и головной болью из-за невозможности нормального дыхания носом. Также очень характерны обильные выделения в период острого периода болезни», — пояснила она.

По словам Эсауловой, насморк (ринорея) наряду с болью в горле и осиплостью встречается у 90 % пациентов с «омикроном». Ранее, когда были распространены другие штаммы, такие симптомы встречались редко, отметила пульмонолог.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о других симптомах, которые также с большой вероятностью могут указывать на «омикрон». Ознакомиться с перечнем можно по ссылке.