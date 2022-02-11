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Секс-шопы в Новосибирске зафиксировали ажиотажный спрос на игрушки к 14 февраля

Фото Секс-шопы в Новосибирске зафиксировали ажиотажный спрос на игрушки к 14 февраля
Фото Секс-шопы в Новосибирске зафиксировали ажиотажный спрос на игрушки к 14 февраля

Фото Густаво Зырянова

В преддверии Дня святого Валентина новосибирцы активно скупают интим-товары, говорят в секс-шопах и не сомневаются: ближе к 14 февраля спрос будет ещё больше.

Жители Новосибирска в преддверии Дня всех влюблённых устремились в секс-шопы. В интернет-магазине Tizzi говорят, что сейчас клиенты активно покупают подарки именно к этому празднику.

«Есть конечно! (повышенный спрос на секс-игрушки. — Прим. ред.). Много людей целенаправленно покупают подарки и приятности к 14 февраля, к тому же различные акции этому способствуют. Хотя спрос традиционно увеличивается из-за праздника», — рассказала консультант Влада.

В основном покупатели присматривают парные девайсы, но есть и те, кто ищет подарок исключительно для своей половинки, то есть только мужской или только женский.

Фото Секс-шопы в Новосибирске зафиксировали ажиотажный спрос на игрушки к 14 февраля 2

Выделить конкретные типы товаров девушка затруднилась, но уточнила, что ажиотаж начался примерно неделю назад, когда стартовали тематические акции.

Спадать активность покупателей не будет вплоть до самого праздника, считает консультант.

«Многие часто делают всё в последний момент, поэтому ближе к 14 февраля, вероятно, будет ещё больше желающих купить подарки», — подытожила собеседница Сиб.фм.

Повышенный спрос на интим-товары отметили и в другом новосибирском секс-шопе. В Lust Boutique говорят, что перед такими датами, как 14, 23 февраля и 8 марта, покупателей всегда больше.

«Ко Дню святого Валентина популярнее становятся игрушки с дистанционным управлением — те, что можно установить и передать управление партнёру на свидании.

В целом на всё становится выше спрос, потому что весь товар про взаимодействие партнёров», — отметили владельцы Екатерина и Александр.

Фото Секс-шопы в Новосибирске зафиксировали ажиотажный спрос на игрушки к 14 февраля 3

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что в Wildberries в преддверии Дня всех влюблённых отметили резкий рост спроса на наручники, валентинки, свечи и презервативы. Востребованность некоторых товаров увеличилась более чем на 250 %.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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