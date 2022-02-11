Школьник погиб от удара током во время зарядки старого iPhone

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Красноярске расследуют смерть школьника, который погиб во время зарядки старого телефона.

В Красноярске произошла трагедия – 14-летний мальчик погиб от удара током во время зарядки телефона. По данным СК, ребёнка ударило током, когда он облокотился спиной на батарею. Об этом сообщает «Проспект Мира».

Инцидент произошёл 9 февраля в квартире на улице Солнечной. Мальчик сидел на диване, держал в руках телефон, который в этот момент заряжался, и прислонился спиной к стоящей рядом батарее. После этого ребёнка ударило током, в чём причина – в зарядном устройстве, телефоне или батарее – непонятно.

Как рассказали журналистам «Проспекта Мира», 14-летний мальчик пользовался старым iPhone 5, который купил самостоятельно. Неизвестно, был ли гаджет или зарядка оригинальным устройством, это установит экспертиза.

Также у следователей есть и другая версия, что школьник мог погибнуть, взявшись за конец зарядки, когда та была в розетке. Однако, по данным экспертов, напряжение в розетке не было смертельным.

Ещё одна версия – соприкосновение с батареей. Как сообщили в СК, человек может получить удар током, когда с одной стороны касается неисправной изоляции или металлического предмета под напряжением, а с другой – земли или труб центрального отопления.

Напомним, ранее в Новосибирске суд арестовал отчима погибшего 10-летнего мальчика. Мужчину обвиняют в систематическом истязании ребёнка и его матери.