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Школьник погиб от удара током во время зарядки старого iPhone

Фото Школьник погиб от удара током во время зарядки старого iPhone
Фото Школьник погиб от удара током во время зарядки старого iPhone

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Красноярске расследуют смерть школьника, который погиб во время зарядки старого телефона.

В Красноярске произошла трагедия – 14-летний мальчик погиб от удара током во время зарядки телефона. По данным СК, ребёнка ударило током, когда он облокотился спиной на батарею. Об этом сообщает «Проспект Мира».

Инцидент произошёл 9 февраля в квартире на улице Солнечной. Мальчик сидел на диване, держал в руках телефон, который в этот момент заряжался, и прислонился спиной к стоящей рядом батарее. После этого ребёнка ударило током, в чём причина – в зарядном устройстве, телефоне или батарее – непонятно.

Как рассказали журналистам «Проспекта Мира», 14-летний мальчик пользовался старым iPhone 5, который купил самостоятельно. Неизвестно, был ли гаджет или зарядка оригинальным устройством, это установит экспертиза.

Также у следователей есть и другая версия, что школьник мог погибнуть, взявшись за конец зарядки, когда та была в розетке. Однако, по данным экспертов, напряжение в розетке не было смертельным.

Ещё одна версия – соприкосновение с батареей. Как сообщили в СК, человек может получить удар током, когда с одной стороны касается неисправной изоляции или металлического предмета под напряжением, а с другой – земли или труб центрального отопления.

Напомним, ранее в Новосибирске суд арестовал отчима погибшего 10-летнего мальчика. Мужчину обвиняют в систематическом истязании ребёнка и его матери.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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