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общество

«Смерть верхом на белой чуме!»: рассекречено предсмертное пророчество Григория Распутина о коронавирусе

Фото «Смерть верхом на белой чуме!»: рассекречено предсмертное пророчество Григория Распутина о коронавирусе
Фото «Смерть верхом на белой чуме!»: рассекречено предсмертное пророчество Григория Распутина о коронавирусе

Фото: pixabay.com, yandex.ru, «Википедия»

Старец, который тесно общался с царской семьёй, дал страшное предсказание перед своей смертью. Эксперты расшифровали пророчество Григория Распутина и, скорее всего, оно касается мировой пандемии COVID-19.

Известного старца Григория Распутина, которого раньше называли «святым чертом», до сих пор помнят благодаря его будоражащим и мистическим предсказаниям, к числу таких относилось и предсказание его собственной смерти. Пророчества Распутина чаще всего были также точны, как и пророчества Ванги. Одно из пророчеств доверенного лица царской семьи Романовых могло относиться и к пандемии коронавируса, смертность от которой во всём мире высока.

Фото «Смерть верхом на белой чуме!»: рассекречено предсмертное пророчество Григория Распутина о коронавирусе 2

«Когда Содом и Гоморра возвратятся на землю, и когда на женщинах будет мужское платье, на мужчинах – женское, вы увидите Смерть скачущей на белой чуме. И древняя чума покажется пред белой чумой как капля перед океаном», – пророчил Распутин.

Несмотря на то что конкретной даты старец не оставил, подсказка оказалась довольно прозрачной и явно указывает на 21 век, время толерантности к ЛГБТ-сообществам.

Фото «Смерть верхом на белой чуме!»: рассекречено предсмертное пророчество Григория Распутина о коронавирусе 3

«Горы трупов сложат на площадях, и миллионы людей унесёт безликая смерть. Города с миллионами жителей не найдут достаточно рук, чтобы хоронить умерших. Никакое лекарство не сможет остановить белую чуму», – гласит пророчество Распутина.

Фото «Смерть верхом на белой чуме!»: рассекречено предсмертное пророчество Григория Распутина о коронавирусе 4

Ранее Сиб.фм писал о том, что Ванга предупреждала: начинает сбываться страшное пророчество болгарской ясновидящей о шести двойках. Экстрасенс Орлова предсказала голодные времена в России, а также колдун Влад Кадони и ведьма Елена Голунова дали страшное предсказание на 2022 год.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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