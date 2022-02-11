Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

Суд продлил арест троим обвиняемым в причастности к взрыву на АЗС на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

Фото Суд продлил арест троим обвиняемым в причастности к взрыву на АЗС на Гусинобродском шоссе в Новосибирске
Фото Суд продлил арест троим обвиняемым в причастности к взрыву на АЗС на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова

Центральный районный суд Новосибирска продлил арест троим фигурантам дела о взрыве на АЗС на Гусинобродском шоссе летом 2021 года, сообщили в управлении судебного департамента Новосибирской области.

10 февраля Центральный районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей в отношении Алексея Савлука на 3 месяца, до 14 мая 2022 года. 11 февраля аналогичное постановление суд вынес в отношении Геннадия Киселя и Романа Гармидера, которые в настоящее время находятся под домашним арестом. Об этом сообщили в управлении судебного департамента Новосибирской области.

Напомним, все трое являются фигурантами уголовного дела о взрыве на АЗС на Гусинобродском шоссе, который произошёл летом 2021 года.

Гармидер, директор взорвавшейся заправки, был заключён под стражу 16 июня, спустя два дня после инцидента. После него под арест попал Кисель, главный инженер: в результате взрыва пострадали более 30 человек, в том числе дети, проверки и экспертизы показали, что на АЗС не были соблюдены требования безопасности. Оба фигуранта были помещены под домашний арест.

13 августа задержали и гендиректора ООО УК «ЭКОГАЗ» Алексея Савлука. Он оказался в СИЗО, где находится на сегодняшний день.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

суд
арест
Новосибирск
взрыв
заправка
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21420
Растерзал на месте: нападение волка попало на видео
15054
«Я только наказывал ребёнка»: отчима погибшего от истязаний 10-летнего школьника в Новосибирске отправили в СИЗО
8083
Россияне начнут получать QR-коды по антителам
8064
Новосибирец пробрался в квартиру через балкон и вынес оттуда технику на 60 тысяч рублей
6773
ЛДС с высоты птичьего полёта сняли в Новосибирске
5559
В Новосибирской области коллекторы угрожали женщине расправой за долги
5404
ПФР принимает заявления на выплату 25 000 рублей