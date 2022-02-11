Суд продлил арест троим обвиняемым в причастности к взрыву на АЗС на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

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Центральный районный суд Новосибирска продлил арест троим фигурантам дела о взрыве на АЗС на Гусинобродском шоссе летом 2021 года, сообщили в управлении судебного департамента Новосибирской области.

10 февраля Центральный районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей в отношении Алексея Савлука на 3 месяца, до 14 мая 2022 года. 11 февраля аналогичное постановление суд вынес в отношении Геннадия Киселя и Романа Гармидера, которые в настоящее время находятся под домашним арестом. Об этом сообщили в управлении судебного департамента Новосибирской области.

Напомним, все трое являются фигурантами уголовного дела о взрыве на АЗС на Гусинобродском шоссе, который произошёл летом 2021 года.

Гармидер, директор взорвавшейся заправки, был заключён под стражу 16 июня, спустя два дня после инцидента. После него под арест попал Кисель, главный инженер: в результате взрыва пострадали более 30 человек, в том числе дети, проверки и экспертизы показали, что на АЗС не были соблюдены требования безопасности. Оба фигуранта были помещены под домашний арест.

13 августа задержали и гендиректора ООО УК «ЭКОГАЗ» Алексея Савлука. Он оказался в СИЗО, где находится на сегодняшний день.