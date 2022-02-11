В ГИБДД рассказали о допустимом количестве промилле в крови – кому не избежать лишения прав

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За езду в нетрезвом состоянии водителей наказывают лишением прав на срок от полутора до двух лет и штрафом 30 тысяч рублей. В ГИБДД пояснили, что нет допустимой нормы содержания алкоголя в организме, но погрешность приборов достигает 0,16 миллиграмма спирта на один литр выдыхаемого воздуха, или 0,3 промилле. Именно этот уровень является «пограничным» для наказания. Например, после бутылки выпитого пива требуется 4,5 часа, чтобы уровень стал ниже 0,3 промилле.

В ГИБДД назвали ошибочным суждение о том, что 0,16 миллиграмма спирта на один литр выдыхаемого воздуха является допустимой нормой содержания алкоголя в организме.

«0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха – это допустимая погрешность измерительного прибора.

Понятия допустимого наличия алкоголя в организме не существует, норма равна нулю»,

– цитирует сотрудников ведомства Autonews.

Опьянение выше уровня погрешности приборов считается правонарушением. Примечание к статье 12.8 КоАП РФ указывает, что лицо считается пьяным при содержании в его выдохе больше 0,16 мг/л этилового спирта. То же значение указано в пункте 231 Административного регламента МВД, введённого приказом № 664. Приказ Минздрава № 933Н указывает в пункте 11 это же значение для возможности лишения за алкогольное опьянение.

Меньше 0,3 промилле останется алкоголя в организме мужчины весом 80 кг через 4,5 часа, если он выпьет 500 мл пива крепостью 5 %. Для снижения допустимого уровня в выдохе после 100 мл водки потребуется шесть часов.

Для автоинспектора на дороге достаточным основанием полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, является любой из пяти признаков: запах алкоголя изо рта; неустойчивость позы и шаткость походки; нарушение речи; резкое изменение окраски кожных покровов лица; поведение, не соответствующее обстановке.

При согласии водителя процедуру освидетельствования можно пройти на месте с использованием мобильного алкотестера. При положительном результате первого исследования выдыхаемого воздуха (0,16 миллиграмма на один литр) через 15-20 минут после первого исследования проводится повторное исследование выдыхаемого воздуха.

Однако и в случае отрицательного результата показаний прибора инспектор ДПС имеет законное право отправить подозрительного автомобилиста на освидетельствование в медицинское учреждение. Если отказался от медицинской экспертизы, наказание то же.

Напомним, массовое ДТП с участием шести автомобилей устроил пьяный водитель в Новосибирске 31 декабря 2021 года. Кстати, лишение водительских прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение одного года могут ввести в России.