В Новосибирск зимой не прилетели свиристели и дрозды из-за лесных пожаров

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В Новосибирске ягоды рябины остались нетронутыми свиристелями и дроздами – это негативно скажется на деревьях весной.

В Новосибирск так и не прилетели свиристели и дрозды зимой 2021–2022, поэтому деревья рябины остались нетронутыми. По словам орнитолога Алексея Яновского, это плохо скажется на урожайности ягод в следующем году. Об этом эксперт рассказал «АиФ-Новосибирск».

«На этот раз зима выдалась скучная с точки зрения орнитологии. Я давно предполагал, что свиристелей может не быть. Из-за лесных пожаров прошлым летом в Красноярском крае эти птицы не дали большого приплода. В дыму трудно ловить насекомых, которыми они кормят птенцов. Популяция обычно на 50 процентов состоит из молодых особей. В этом году, скорее всего, полетели по большей части взрослые птицы. Они могли сменить маршрут или пролететь мимо нас», – считает Алексей Яновский.

По словам орнитолога, дроздов видели в окрестностях города, на дачах и в Академгородке. Однако в Новосибирске их так и не заметили.

Как объяснил Алексей Яновский, в результате некому было уничтожить урожай рябины. Ягоды остались на деревьях, они не осыпаются, а вянут. Весной это станет препятствием для нормального цветения, и в следующем году урожая на таких деревьях не будет вообще.

Напомним, что орнитолог прогнозировал это ещё в прошлом году. Также Алексей Яновский объяснил, как аномально тёплая зима скажется на птицах в регионе.