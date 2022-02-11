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В Новосибирске 12 февраля пройдёт тестовый матч по волейболу перед FIVB-2022

Фото В Новосибирске 12 февраля пройдёт тестовый матч по волейболу перед FIVB-2022
Фото В Новосибирске 12 февраля пройдёт тестовый матч по волейболу перед FIVB-2022

Фото pixabay.com

12 февраля в преддверии чемпионата мира по волейболу (FIVB-2022) в Новосибирске состоится тестовый матч с соблюдением всех правил турнира, напоминает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В Новосибирске продолжается подготовка к чемпионату мира по волейболу среди мужских команд — FIVB-2022. 12 февраля на «Локомотив-Арене» состоится тестовый волейбольный матч с соблюдением всех требований турнира.

Участвовать в игре будут местный клуб «Локомотив» в рамках Лиги чемпионов CEV 2022 и польский «Закса Кендзежин-Козле». По словам министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова, команда из Польши прилетела в Новосибирск 10 февраля, в аэропорту Толмачёво испытали систему пропуска игроков и багажа.

Напомним, что изначально провести тестовый матч планировали 26 января в Польше, но он был отложен в связи с обнаружением коронавируса у нескольких польских игроков.

Вскоре на FIVB-2022 в Новосибирске откроется набор волонтёров. Заявки начнут принимать с 21 февраля.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирск
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