В Новосибирске магазин выбросил собранные на утилизацию батарейки

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В Новосибирске магазин выбросил на улицу батарейки, которые собирал для утилизации.

В Новосибирске магазин выбросил собранные для утилизации батарейки на улицу. Об этом горожане рассказали в соцсетях.

«Вот такое свинство я сегодня вижу на ближайшей мусорке. Вот так берегут экологию в Новосибирске ратующие за здоровый образ жизни. Несколько лет в магазине стоял контейнер для сбора батареек. И теперь они просто на ближайшей помойке! Это отвратительное свинство», – написала жительница Новосибирска в своем Instagram-аккаунте.

Женщина рассказала, что 9 февраля обнаружила гору использованных батареек возле мусорного бака на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска. Местные жители предположили, что таким образом от отходов избавился фермерский магазин, который недавно закрылся.

Компания, управляющая магазином, в ответ на возмущение пользователей, заявила, что проведет проверку по факту случившегося и выяснит, как в магазинах сети обращаются с использованными батарейками. Представители бизнеса отметили, что регулярно проводят аудит партнеров-франчайзи на предмет соблюдения инструкций по утилизации батареек. Компания пообещала включить во франчайзинговый договор штраф за нарушение условий их утилизации.

На возмущение жителей Новосибирска отреагировало и региональное Минприроды. В ведомстве рассказали, что 10 февраля по указанному адресу выехал инспектор по охране окружающей среды, однако склада батареек там уже не было.

Неожиданные находки около мусорных контейнеров новосибирцы совершают с завидной регулярностью. Недавно жители Новосибирска обнаружили мертвую кошку в мусорном баке около детской площадки.

Ранее Сиб.фм писал, что власти Новосибирска не будут лишать статуса регоператора компанию «Экология-Новосибирск».