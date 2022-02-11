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В Новосибирске начали судить директора УКС Головина по делу о мошенничестве при строительстве детсада

Фото В Новосибирске начали судить директора УКС Головина по делу о мошенничестве при строительстве детсада
Фото В Новосибирске начали судить директора УКС Головина по делу о мошенничестве при строительстве детсада

Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области

В Дзержинском суде Новосибирска прошло первое заседание по делу директора «Управления капитального строительства» Константина Головина.

В Новосибирске стартовал процесс по делу о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере, по которому обвиняемым проходит директор муниципального «Управления капитального строительства» Константин Головин.

По версии следствия, в 2020 году госслужащий принял работы подрядчика по водопонижению на 5 миллионов рублей в рамках строительства детского сада на улице Спортивной. При этом работы никто не производил, но все счета были оплачены. Также, подчёркивают правоохранители, Головиным «было оказано пособничество в подготовке фиктивных документов».

Фото В Новосибирске начали судить директора УКС Головина по делу о мошенничестве при строительстве детсада 2

Госслужащего также обвинили в том, что в период с 2018 по 2020 год он требовал от руководителей строительных компаний оплачивать праздники и корпоративы для своих сотрудников в ресторанах. Предприниматели, уверяют следователи, зная, что Головин может создать трудности в процессе приёмки работ, выполняли его требования. Кроме того, Головину вменяется получение взятки в виде авиабилетов на перелёт бизнес-классом рейсом Новосибирск – Сочи.

В деле Константина Головина обвинение в пособничестве в совершении мошенничества в особо крупном размере и 9 эпизодов получения взяток.

Напомним, ранее в Заельцовском суде Новосибирска начали судить экс-зампреда правительства Республики Бурятия по делу об афере на 67 миллионов рублей на Новосибирском авиастроительном заводе.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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