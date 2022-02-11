В Новосибирске ожидается резкое потепление до -9 градусов в воскресенье

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области синоптики предупредили о резком изменении температур от -34 до -9 градусов.

В Новосибирской области спасатели предупредили о резкой смене температур от -34 до -9 градусов. В ГУ МЧС России по региону напомнили о правилах безопасности в морозы и при резкой оттепели.

По данным сайта ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 11 февраля в Новосибирске ожидается температура воздуха около -15...-17 градусов. День будет малооблачным, без осадков, на дорогах сохраняется гололедица.

В субботу, 12 февраля, синоптики прогнозируют около -23...-25 градусов, в регионе возможно похолодание до -34 градусов. Дневная температура составит около -16 градусов. Осадков не ожидается, на дорогах гололедица.

В воскресенье, 13 февраля, ночные температуры составят -22...-24 градуса, днём будет -9...-11 градусов. В ночь осадков не ожидается, однако днём местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.

В связи с экстремально низкими температурами в МЧС просят жителей Новосибирской области соблюдать правила пожарной безопасности. Так, в частном секторе нередко происходят возгорания из-за нарушений устройства или использования электрооборудования и печного отопления. С начала этого года на территории региона уже зафиксировано 506 пожаров, из которых спасли 81 человека, ещё 23 получили травмы и 36 погибли.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал прогноз погоды на ближайшие праздники — День влюблённых и День защитника Отечества.