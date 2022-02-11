В Новосибирске перекроют дороги на День защитника Отечества из-за праздничного салюта

Pixabay.com

В Новосибирске 23 февраля перекроют дороги на весь день из-за праздничного салюта ко Дню защитника Отечества.

В Новосибирске 23 февраля весь день будет перекрыт проезд от площади Инженера Будагова до административного здания на Михайловской набережной. Об этом говорится в официальном сообщении городской мэрии.

На День защитника Отечества в Новосибирске перекроют дороги с 8:00 до 22:00. Мэрия Новосибирска постановила ввести временное прекращение движения транспортных средств в период подготовки и проведения артиллерийского салюта 23 февраля 2022 года. С 8 часов утра и до позднего вечера новосибирцы не смогут проехать от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания по улице Обская, 2.

По предварительным данным, артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества в Новосибирска будут запускать с Михайловской набережной.

Следить за соблюдением ограничений будут сотрудники МВД. Кроме того, полиция усилит охрану общественного порядка и безопасности граждан на территории, где будут запускать артиллерийский салют.

Автомобилисты, которые не захотят воспользоваться объездными дорогами, смогут пересесть на метро. Правда, недавно в Новосибирске изменили график работы метро из-за коронавируса. Теперь новосибирцы жалуются на столпотворения в поездах утром и вечером.

Ранее Сиб.фм писал, что омские ритуальщики предложили запускать «прощальные салюты» с прахом умерших.