В Новосибирской области планируют построить 4 мусорных полигона по концессии

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В Новосибирской области могут построить 23 новых объекта: онкоцентр, школы, спортивные центры, бассейны, мусорные полигоны и не только.

В Новосибирской области опубликовали перечень объектов, которые могут построить за деньги инвесторов. В списке находится 23 объекта, 4 из которых – мусорные полигоны и один онкологический центр. Об этом сообщает министерство экономического развития Новосибирской области.

По данным ведомства, в перечень включили 15 объектов в сфере физической культуры и спорта, 3 объекта в сфере образования и один – в сфере здравоохранения.

Также региональные власти планируют заключить концессии на строительство 4 мусорных полигонов с мусоросортировочными линиями. Они будут находиться в Тогучинском, Каргатском, Куйбышевском и Татарском районах. Общая мощность объектов составит от 30 до 60 тысяч тонн отходов в год.

Кроме того, в Новосибирске могут заключить концессию на строительство нескольких объектов. Так, на Немировича-Данченко могут построить региональный центр сноуборда, на Связистов – спортивный комплекс с ледовыми аренами, на Пархоменко – учебно-тренировочный каток. В Ленинском, Дзержинском и Калининском районах планируют возвести физкультурно-оздоровительные центры. В Советском районе появится плавательный бассейн и спортивный центр. В Кировском и Октябрьском районах также могут построить спортцентр.

Вместе с тем ООО «Пятая концессионная компания “Просвещение”» выразило готовность построить три школы – на улице Забалуева в Новосибирске, а также в сёлах Толмачёво и Марусино.

Компания «Мединвестгрупп Новосибирск» займётся строительством онкологического центра, который могут начать эксплуатировать уже в 2024 году.

Напомним, что в 2022 году в Новосибирской области власти планируют построить и сдать в эксплуатацию 73 социальных объекта.