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В Новосибирской области в выходные ожидаются морозы до -34

Фото В Новосибирской области в выходные ожидаются морозы до -34
Фото В Новосибирской области в выходные ожидаются морозы до -34

Фото Владислава Пирогова / «МК в Красноярске»

Западно-Сибирский гидрометцентр опубликовал прогноз на выходные 12–13 февраля в Новосибирской области. В субботу синоптики ожидают 34-градусные морозы.

На сайте Западно-Сибирского гидрометцентра появился прогноз погоды на ближайшие выходные в Новосибирской области.

Ночью 12 февраля синоптики ожидают -23...-28 градусов, местами морозы до -34. В дневное время обещают повышение температуры до -12...-17 градусов, в отдельных районах только до -22.

«Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица», — также следует из прогноза на субботу.

13 февраля в ночные часы в Гидрометцентре прогнозируют -21...-26 градусов, местами до -31. Днём ожидается потепление до -8, также возможен небольшой снег.

Фото В Новосибирской области в выходные ожидаются морозы до -34 2

В столице региона в выходные обещают -14...-16 градусов днём в субботу и -9...-11 в воскресенье. Ночью столбики термометров покажут от -23 до -25 градусов.

Напомним, что в начале следующей недели в Новосибирск придёт потепление. По данным сервиса Gismeteo, воздух прогреется до -4...-5 градусов.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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