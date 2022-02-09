В Новосибирск после 30-градусных морозов придёт потепление

Фото Густаво Зырянова, сайт Gismeteo

30-градусные морозы в Новосибирске сменятся потеплением до -4, следует из прогноза на сайте Gismeteo.

После 30-градусных морозов в Новосибирск придёт потепление. По данным сервиса Gismeteo, днём в понедельник, 14 февраля, столбики термометров поднимутся до -4. Практически такая же температура будет во вторник и пятницу (-5 градусов), а в середине рабочей недели синоптики прогнозируют -9...-11.

Вместе с потеплением в город вернутся хмурость и осадки. Ни один день грядущей недели не ожидается солнечным, зато каждый будет снежным, свидетельствует прогноз.

Напомним, что морозы до -30 ожидаются 10 февраля. Судя по предварительным прогнозам на месяц, этот день станет самым холодным. В целом в конце зимы синоптики не обещают резких температурных скачков. Посмотреть прогноз можно в материале Сиб.фм по ссылке.