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общество

В Новосибирской области ввели самоизоляцию для непривитых граждан старше 60 лет

Фото В Новосибирской области ввели самоизоляцию для непривитых граждан старше 60 лет
Фото В Новосибирской области ввели самоизоляцию для непривитых граждан старше 60 лет

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области внесли изменения в постановление об антиковидных ограничительных мерах.

10 февраля опубликовали постановление о внесении изменений в постановление об антиковидных мерах. Поправки коснулись жителей региона старше 60 лет. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства. Документ подписан и. о. губернатора В. М. Знатковым.

Изменения внесены в постановление № 46 «Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Губернатор предписывает гражданам старше 60 лет соблюдать режим самоизоляции, в частности, ограничить посещение мест массового скопления людей и участие в крупных мероприятиях. Исключение: люди, которые прошли полный курс вакцинации либо перенесли COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Напомним, что в Новосибирской области с 9 февраля также вступили в силу новые антиковидные ограничения. Новое постановление расширило действие QR-кодов, теперь они потребуются при заселении в гостиницы. Также в регионе приостановили проведение массовых мероприятий. Документы можно посмотреть здесь.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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