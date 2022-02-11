В Новосибирской области на 1,6 % выросли цены на продукты после Нового года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области за январь 2022 года выросли цены на все категории товаров.

В Новосибирской области после декабря 2021 года выросли цены на все товары: стоимость продуктов поднялась на 2,3 %, на продовольственные товары – на 1 %, на услуги – на 1,4 %. О динамике роста цен на товары после Нового года сообщается в отчёте Новосибирскстата.

Сильнее всего заметен рост цен на продукты, в частности, плодоовощные товары. По данным Новосибирскстата, белокочанная капуста подорожала на 30,5 %, виноград – на 26,9 %, помидоры – на 18,7 %, груши – на 16,3 %, бананы – на 14,4 %, морковь – 13,8 %, чеснок – 12,8 %, свёкла – 9,4 % и лук – 8,7 %. После праздников снизились цены на апельсины – на 12,6 %, а также на замороженные ягоды – на 2,1 %.

Повысились цены и на макаронные изделия, мука высшего сорта стала дороже на 8,4 %, примерно на 1,2-4,3 % выросли цены на горох и фасоль, вермишель, пшено, овсяные хлопья «Геркулес» и манную крупу.

Среди мясных продуктов стала дороже говядина – на 4 %, говяжья печень – на 2,6 %, свинина на кости – на 2,5 %, мясной фарш – 2,4 %, говядина на кости – 1,6 % и баранина – на 1 %. Снизилась цена только за бескостную свинину – на 1,9 %.

Стали дороже мороженые кальмары – на 9,7 %, рыбные деликатесы – на 9,1 %, питьевые сливки – на 7,8 %, торты – на 5,3 %, сахар – на 3,1 % и не только.

Снизились цены на 1,5-7,3 % на полукопчёную и варёно-копчёную колбасу, куриные яйца, молоко, национальные сыры, чай и так далее. Посмотреть полный отчёт с динамикой цен на продукты можно здесь.

Напомним, что в начале февраля жителей Новосибирской области предупредили о росте цен на продукты до 25 %. Об этом в СМИ рассказали представители нескольких крупных компаний-производителей.