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Возможности новосибирского робота Николая в 2022 году расширятся на 20 %

Фото Возможности новосибирского робота Николая в 2022 году расширятся на 20 %
Фото Возможности новосибирского робота Николая в 2022 году расширятся на 20 %

Фото с сайта nso.ru

На сегодняшний день робот Николай может проконсультировать заявителей по 20 % услуг, в течение года его возможности будут расширены ещё на 20 %, сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Глава Минэкономразвития Новосибирской области Лев Решетников 10 февраля обозначил задачи по развитию многофункциональных центров (МФЦ) в регионе. В числе главных задач он указал совершенствование системы голосового обслуживания в контакт-центре.

«Сегодня голосовой помощник Николай уже консультирует жителей региона по 31 направлению, и в будущем мы планируем обучить его новым навыкам — осуществлению предварительной записи граждан и идентификации заявителя. В настоящее время Николай может проконсультировать заявителей по 20 процентам услуг, но в планах на 2022 год — достигнуть показателя в 40 процентов», — отметил министр.

Ещё одним новшеством, которое поможет жителям планировать посещение МФЦ, станет отображение графика загруженности филиалов в реальном времени в приложении 2ГИС, добавил Решетников.

В целом будет взят курс на цифровизацию, совершенствование качества обслуживания и расширение сети многофункциональных центров.

Напомним, что в 2021 году робот Николай занял первое место в номинации «Интерактивное взаимодействие с гражданами» на всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT» — одной из самых престижных премий в сфере региональных и муниципальных цифровых решений.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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