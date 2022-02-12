Биатлонист из Новосибирской области Серохвостов пришёл 19-м на Олимпиаде в Пекине

Фото из Instagram-аккаунта Даниила Серохвостова

Новосибирский биатлонист Даниил Серохвостов занял 19 место в финале мужского спринта.

12 февраля на зимних Олимпийских играх-2022 прошёл финал по мужскому спринту на 10 километров. Россию представляли четыре спортсмена: Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Александр Логинов.

В этой гонке новосибирский биатлонист Даниил Серохвостов пришёл девятнадцатым. 10 километров он преодолел за 25 минут 38 секунд с двумя промахами. Тем не менее, ему удалось остаться в первой 20-ке спортсменов.

Даниил Серохвостов стал одним из трёх спортсменов, представляющих Новосибирскую область в сборной России. За день до спринта спортсмена тепло поддержали в его Instagram-аккаунте. «Чистой стрельбы и медали!», «Ветер в спину! Выстрел в десятку!», «Удачи в стрельбе и бежать как лететь», — написали подписчики в комментариях к одной из публикаций.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐃𝐀𝐍𝐈𝐈𝐋 𝐒𝐄𝐑𝐎𝐊𝐇𝐕𝐎𝐒𝐓𝐎𝐕 (@serokhvostovdaniil)

Как ранее писал Сиб.фм, на Олимпиаду в Пекине попали три новосибирских спортсмена — это значительно меньше, чем количество участников от других сибирских регионов. Как пояснили в Минспорта НСО, такой результат — «абсолютно нормальная ситуация».

Напомним, ранее у новосибирской сноубордистки Марии Васильцовой не получилось пройти в четвертьфинал в дисциплине борд-кросса на зимних Олимпийских играх.