Биатлонист из Новосибирской области Серохвостов пришёл 19-м на Олимпиаде в Пекине

Фото из Instagram-аккаунта Даниила Серохвостова
Новосибирский биатлонист Даниил Серохвостов занял 19 место в финале мужского спринта.
12 февраля на зимних Олимпийских играх-2022 прошёл финал по мужскому спринту на 10 километров. Россию представляли четыре спортсмена: Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Александр Логинов.
В этой гонке новосибирский биатлонист Даниил Серохвостов пришёл девятнадцатым. 10 километров он преодолел за 25 минут 38 секунд с двумя промахами. Тем не менее, ему удалось остаться в первой 20-ке спортсменов.
Даниил Серохвостов стал одним из трёх спортсменов, представляющих Новосибирскую область в сборной России. За день до спринта спортсмена тепло поддержали в его Instagram-аккаунте. «Чистой стрельбы и медали!», «Ветер в спину! Выстрел в десятку!», «Удачи в стрельбе и бежать как лететь», — написали подписчики в комментариях к одной из публикаций.
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Как ранее писал Сиб.фм, на Олимпиаду в Пекине попали три новосибирских спортсмена — это значительно меньше, чем количество участников от других сибирских регионов. Как пояснили в Минспорта НСО, такой результат — «абсолютно нормальная ситуация».
Напомним, ранее у новосибирской сноубордистки Марии Васильцовой не получилось пройти в четвертьфинал в дисциплине борд-кросса на зимних Олимпийских играх.
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