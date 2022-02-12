Дистант из-за COVID-19 продлили в Новосибирской области для 95 тысяч школьников

С 14 февраля 95 тысяч школьников в Новосибирской области продолжат обучение в дистанционно режиме из-за роста заболевания коронавирусом в регионе.

Власти Новосибирской области приняли решение о продлении ещё на неделю — с 14 по 18 февраля — дистанционного обучения для 95 тысяч школьников, это почти 26% от общего числа обучающихся. Об этом сообщил в правительстве региона.

В понедельник, 14 февраля, на учёбу в очном формате выйдут учащиеся 1-4 классов, а также 9, 10 и 11 классов. 5-8 классы продолжают дистанционную форму обучения.

Как отметил заместитель губернатора Сергей Нелюбов, поэтапный выход образовательных организаций региона из всеобщего школьного карантина по коронавирусу на неделе с 14 по 18 февраля позволит сдержать рост заболеваемости среди школьников, постепенно вывести детей в обычный формат обучения и оценить обстановку для дальнейшего вывода детей в школы.

Что касается организаций дополнительного образования, то они продолжают работать в штатном режиме.

"Разобщение в детских коллективах в связи с введением общешкольного карантина и перевода школьников на дистанционное обучение показало снижение обращений в учреждения здравоохранения определенных возрастных категорий детей", — прокомментировала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

В правительстве региона отметили, что решение о дальнейшем выходе на очное обучение учеников других классов будет принято на следующей неделе в зависимости от развития ситуации.

Напомним, ранее родители новосибирских школьников раскритиковали дистанционное обучение.