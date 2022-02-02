«Дистанционное образование не готово, а страдают дети»: родители новосибирских школьников боятся последствий «удалёнки»

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С 31 января новосибирских школьников перевели на дистанционное обучение. Их родители рассказали, как проходит первая неделя удалённой учёбы.

Из-за резкого роста количества заражений COVID-19 учеников образовательных учреждений Новосибирска перевели на дистанционное обучение. На данный момент известно, что «удалёнка» введена с 31 января до 14 февраля. Родители школьников поделились, удаётся ли их детям оставаться в учебном графике, и каким образом выстроили систему удалённого обучения.

У кого-то всё осталось так же, как и на карантине в 2020 году.

«Нам просто всё кидают на диск-обменник. Дети делают уроки, а фото высылают учителю на почту. Всё как и было», — рассказала мама 13-летнего школьника Наталья.

По словам Максима, его дочке-четверокласснице больше хочется больше заниматься своими делами, нежели учебой. Отец считает, что такое нарушение режима — из-за того, что в данный момент девочка на больничном.

Дочь Екатерины учится в седьмом классе. Как рассказала женщина, сейчас никакого нового материала школьникам не дают: учителя выкладывают задания для выполнения в Дневник.ру, но это делают не все преподаватели.

«Соответственно, многие предметы вообще просядут», —

переживает Екатерина.

«Действительно некоторый хаос наблюдается. Там, где администрация школы и родительская общественность подошли ответственно, проблем нет — качественный дистант предлагается детям в полном объёме. Но разные школы используют разные инструменты в организации процесса и коммуникации дистанта: нормативных документов с чётко прописанными правилами сейчас нет», — прокомментировала Сиб.фм руководитель оперативного штаба при министерстве образования НСО Оксана Василенко.

По её словам, все участники образовательного процесса должны понимать: родители, дети и учителя идут на один, понятный всем ресурс.

«Это удобно — выучить один путь, куда идут все. Обычно это электронная школа и сетевое расписание»,

— добавила Оксана Василенко.

Александра, дочь которой сейчас в третьем классе школы №76, рассказала, что с переходом на дистанционный режим дети стали получать учебный материал только через специальные ролики. Ссылки для изучения новых тем и заданий публикуют на сайте РЭШ [Российская электронная школа. — Прим. ред.], а вот их выполнение проверяют выборочно. Перед этим родители отправляют фотографии сделанных детьми работ в личный диалог с учителем. «Проблем нет, кроме скучного объяснения искусственным голосом в роликах», — резюмировала девушка.

Сын Светланы — ученик седьмого класса в Сибирском кадетском корпусе.

«Предпочитает это [удалённое обучение. — Прим. ред.] воспринимать как каникулы: делать уроки начинает, только когда прихожу домой», —

поделилась женщина. По её словам, преподаватели загружают задания в Дневник.ру, а готовые варианты отправляются на электронные почты учителей. Чтобы сын не «просел» в занятиях физкультурой, Светлана поднимает его пораньше, чтобы он успел выполнить 20-минутную зарядку.

В некоторых школах города переход на дистанционное обучение существенно отразился как на самом учебном процессе, так и на успеваемости школьников. Как рассказала жительница Новосибирска Марина, класс школы № 211, в котором учится её девятилетняя дочь, находился на карантине с 26 по 31 января. Родителям сообщили, что подробные файлы уроков, презентации и задания будут выгружаться в электронную школу [далее ЭШ. — Прим. ред.]. Работа Марины подразумевает частые командировки, и её ребёнок привык заниматься учебными делами самостоятельно. После возвращения из очередной командировки женщина обнаружила в электронном журнале три двойки.

«Стали разбираться: в ЭШ никакой информации — ребёнок не знает, что ему делать. Я хочу понять, за что поставили двойку, а в этот день задания нет», —

рассказала она.

Марина связалась с классным руководителем и выяснила, что часть заданий для детей направлялась им в родительские чаты в WhatsApp.

«Чаты разве являются официальным каналом коммуникации? Ребёнка там нет, а я не всегда на связи. Бывают разные ситуации у родителей!», — недоумевает она.

Туда же направляли информацию о том, кому и куда высылать готовые задания, сделанные детьми — хотя перед тем, как перевести учеников в дистанционный режим, указывалось, что все данные будут находиться в ЭШ.

По приезде Марина отправила необходимые задания — дочери поставили оценку 3 за несвоевременную сдачу.

«Это ведь негативно отражается на ребёнке и её настрое учиться. Дистанционное образование не готово, а страдают дети», —

считает женщина.

Две оставшиеся неудовлетворительные оценки исправить пока не удаётся: на данный момент преподаватель не предоставил Марине информацию, какие задания необходимо для этого выполнить её ребёнку.

Не получив обратной связи и уточнений от классного руководителя, женщина обратилась к заведующей начальных классов, так как считает сложившуюся ситуацию несправедливой.

«Такой момент действительно существует: когда школа начинает приучать к специальной образовательной платформе, родители просят направлять информацию им в WhatsApp. И что происходит в чатах: один не понял, второй не так услышал, третий не то прочитал — информация начинает мигрировать», — пояснила руководитель штаба при министерстве образования НСО.

По её словам, чёткая система качественного дистанта подразумевает работу на малом количестве специализированных платформ.

«Я всем всегда говорю: не нужно никакого общения в мессенджерах, и тогда всем будет легче жить и учиться», —

отметила она.

Оксана Василенко подчеркнула: сейчас самый простой путь — разбираться в конкретных проблемных ситуациях в конкретных школах. Для этого можно обратиться в оперативный штаб при министерстве образования НСО, единый канал 8 913 913 54 13.

Напомним, на прошлой неделе в Новосибирской области началась вакцинация детей от 12 до 17 лет. Поставить прививку от коронавируса они могут в школах или больницах. Для проведения процедуры требуется согласие родителей, а также заявление от них (если подростку меньше 15 лет). Как сообщила заместитель министра здравоохранения региона, на 1 февраля было вакцинировано больше 200 детей.