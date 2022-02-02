«Дистанционное образование не готово, а страдают дети»: родители новосибирских школьников боятся последствий «удалёнки»

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С 31 января новосибирских школьников перевели на дистанционное обучение. Их родители рассказали, как проходит первая неделя удалённой учёбы.
Из-за резкого роста количества заражений COVID-19 учеников образовательных учреждений Новосибирска перевели на дистанционное обучение. На данный момент известно, что «удалёнка» введена с 31 января до 14 февраля. Родители школьников поделились, удаётся ли их детям оставаться в учебном графике, и каким образом выстроили систему удалённого обучения.
У кого-то всё осталось так же, как и на карантине в 2020 году.
«Нам просто всё кидают на диск-обменник. Дети делают уроки, а фото высылают учителю на почту. Всё как и было», — рассказала мама 13-летнего школьника Наталья.
По словам Максима, его дочке-четверокласснице больше хочется больше заниматься своими делами, нежели учебой. Отец считает, что такое нарушение режима — из-за того, что в данный момент девочка на больничном.
Дочь Екатерины учится в седьмом классе. Как рассказала женщина, сейчас никакого нового материала школьникам не дают: учителя выкладывают задания для выполнения в Дневник.ру, но это делают не все преподаватели.
«Соответственно, многие предметы вообще просядут», —
переживает Екатерина.
«Действительно некоторый хаос наблюдается. Там, где администрация школы и родительская общественность подошли ответственно, проблем нет — качественный дистант предлагается детям в полном объёме. Но разные школы используют разные инструменты в организации процесса и коммуникации дистанта: нормативных документов с чётко прописанными правилами сейчас нет», — прокомментировала Сиб.фм руководитель оперативного штаба при министерстве образования НСО Оксана Василенко.
По её словам, все участники образовательного процесса должны понимать: родители, дети и учителя идут на один, понятный всем ресурс.
«Это удобно — выучить один путь, куда идут все. Обычно это электронная школа и сетевое расписание»,
— добавила Оксана Василенко.
Александра, дочь которой сейчас в третьем классе школы №76, рассказала, что с переходом на дистанционный режим дети стали получать учебный материал только через специальные ролики. Ссылки для изучения новых тем и заданий публикуют на сайте РЭШ [Российская электронная школа. — Прим. ред.], а вот их выполнение проверяют выборочно. Перед этим родители отправляют фотографии сделанных детьми работ в личный диалог с учителем. «Проблем нет, кроме скучного объяснения искусственным голосом в роликах», — резюмировала девушка.
Сын Светланы — ученик седьмого класса в Сибирском кадетском корпусе.
«Предпочитает это [удалённое обучение. — Прим. ред.] воспринимать как каникулы: делать уроки начинает, только когда прихожу домой», —
поделилась женщина. По её словам, преподаватели загружают задания в Дневник.ру, а готовые варианты отправляются на электронные почты учителей. Чтобы сын не «просел» в занятиях физкультурой, Светлана поднимает его пораньше, чтобы он успел выполнить 20-минутную зарядку.
В некоторых школах города переход на дистанционное обучение существенно отразился как на самом учебном процессе, так и на успеваемости школьников. Как рассказала жительница Новосибирска Марина, класс школы № 211, в котором учится её девятилетняя дочь, находился на карантине с 26 по 31 января. Родителям сообщили, что подробные файлы уроков, презентации и задания будут выгружаться в электронную школу [далее ЭШ. — Прим. ред.]. Работа Марины подразумевает частые командировки, и её ребёнок привык заниматься учебными делами самостоятельно. После возвращения из очередной командировки женщина обнаружила в электронном журнале три двойки.
«Стали разбираться: в ЭШ никакой информации — ребёнок не знает, что ему делать. Я хочу понять, за что поставили двойку, а в этот день задания нет», —
рассказала она.
Марина связалась с классным руководителем и выяснила, что часть заданий для детей направлялась им в родительские чаты в WhatsApp.
«Чаты разве являются официальным каналом коммуникации? Ребёнка там нет, а я не всегда на связи. Бывают разные ситуации у родителей!», — недоумевает она.
Туда же направляли информацию о том, кому и куда высылать готовые задания, сделанные детьми — хотя перед тем, как перевести учеников в дистанционный режим, указывалось, что все данные будут находиться в ЭШ.
По приезде Марина отправила необходимые задания — дочери поставили оценку 3 за несвоевременную сдачу.
«Это ведь негативно отражается на ребёнке и её настрое учиться. Дистанционное образование не готово, а страдают дети», —
считает женщина.
Две оставшиеся неудовлетворительные оценки исправить пока не удаётся: на данный момент преподаватель не предоставил Марине информацию, какие задания необходимо для этого выполнить её ребёнку.
Не получив обратной связи и уточнений от классного руководителя, женщина обратилась к заведующей начальных классов, так как считает сложившуюся ситуацию несправедливой.
«Такой момент действительно существует: когда школа начинает приучать к специальной образовательной платформе, родители просят направлять информацию им в WhatsApp. И что происходит в чатах: один не понял, второй не так услышал, третий не то прочитал — информация начинает мигрировать», — пояснила руководитель штаба при министерстве образования НСО.
По её словам, чёткая система качественного дистанта подразумевает работу на малом количестве специализированных платформ.
«Я всем всегда говорю: не нужно никакого общения в мессенджерах, и тогда всем будет легче жить и учиться», —
отметила она.
Оксана Василенко подчеркнула: сейчас самый простой путь — разбираться в конкретных проблемных ситуациях в конкретных школах. Для этого можно обратиться в оперативный штаб при министерстве образования НСО, единый канал 8 913 913 54 13.
Напомним, на прошлой неделе в Новосибирской области началась вакцинация детей от 12 до 17 лет. Поставить прививку от коронавируса они могут в школах или больницах. Для проведения процедуры требуется согласие родителей, а также заявление от них (если подростку меньше 15 лет). Как сообщила заместитель министра здравоохранения региона, на 1 февраля было вакцинировано больше 200 детей.
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