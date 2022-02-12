Производство пива в Новосибирской области выросло на 5 млн декалитров

ФОТО PIXABAY.COM, с сайта Новосибирскстата
В Новосибирской области в 2021 году было произведено более 48 миллионов декалитров пива, это почти на 5 миллионов декалитров больше, чем годом ранее.
Новосибирская область в 2021 году сумела удержаться в первой пятёрке российских регионов по объёму производства пива. В субъекте было произведено более 48 млн декалитров пенной продукции. Об этом сообщается Новосибирскстат.
"За 2021 год в Новосибирской области произведено 48,1 млн декалитров пива, кроме отходов пивоварения. Это на 11,5% (4,9 млн декалитров) больше, чем в 2020 году. На долю субъектов малого предпринимательства приходится 5% произведенного в регионе пива", — говорится на сайте ведомства.
Среди регионов России Новосибирская область занимает пятое место после Московской области, Республики Татарстан, Ульяновской области и города Санкт-Петербург. Однако в Сибири регион является лидером по этому направлению.
Ранее Новосибирскстат зафиксировал рост цен на все группы продуктов областном центре. Стоимость продуктов поднялась на 2,3 %, на продовольственные товары – на 1 %, на услуги – на 1,4 %.
Напомним, летом 2021 года в Новосибирске перевернулся фургон с пивом.
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