Сколько медалей у России на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 12 февраля

Фото с сайта Международного олимпийского комитета

Сборная России поднялась на строчку выше в медальном зачёте зимних Олимпийских игр-2022.

Вечером 12 февраля 2022 года команда Олимпийского комитета России находится на 8-м месте в медальном зачёте. Российские спортсмены продолжают укреплять позицию сборной, поднявшись на одну строчку в общей таблице.

Из 13 завоёванных медалей (+2 за сутки): 3 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых. Золото в копилку сборной России принесли Александр Большунов (лыжные гонки, скиатлон); фигуристы в командном турнире, а также лыжницы в эстафете на 4х5 км.

12 февраля Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и финишер Вероника Степанова завоевали золотую медаль для лыжной команды Олимпийского комитета России в женской эстафете Олимпийских игр.

Так как олимпийский медальный зачёт формируется исходя из количества золотых медалей, сборная Олимпийского комитета России остаётся на 8 месте. Первые три строчки заняли команды Германии, Норвегии и США — 8, 8 и 5 золотых медалей соответственно.

Напомним, 12 февраля прошли соревнования в дисциплине биатлона по спринту на 10 км среди мужчин. Новосибирский спортсмен Даниил Серохвостов пришёл к финишу 19-м, таким образом оставшись в двадцатке сильнейших спортсменов.