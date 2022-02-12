Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество спорт

Сколько медалей у России на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 12 февраля

Фото Сколько медалей у России на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 12 февраля
Фото Сколько медалей у России на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 12 февраля

Фото с сайта Международного олимпийского комитета

Сборная России поднялась на строчку выше в медальном зачёте зимних Олимпийских игр-2022.

Вечером 12 февраля 2022 года команда Олимпийского комитета России находится на 8-м месте в медальном зачёте. Российские спортсмены продолжают укреплять позицию сборной, поднявшись на одну строчку в общей таблице.

Фото Сколько медалей у России на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 12 февраля 2

Из 13 завоёванных медалей (+2 за сутки): 3 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых. Золото в копилку сборной России принесли Александр Большунов (лыжные гонки, скиатлон); фигуристы в командном турнире, а также лыжницы в эстафете на 4х5 км.

12 февраля Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и финишер Вероника Степанова завоевали золотую медаль для лыжной команды Олимпийского комитета России в женской эстафете Олимпийских игр.

Так как олимпийский медальный зачёт формируется исходя из количества золотых медалей, сборная Олимпийского комитета России остаётся на 8 месте. Первые три строчки заняли команды Германии, Норвегии и США — 8, 8 и 5 золотых медалей соответственно.

Напомним, 12 февраля прошли соревнования в дисциплине биатлона по спринту на 10 км среди мужчин. Новосибирский спортсмен Даниил Серохвостов пришёл к финишу 19-м, таким образом оставшись в двадцатке сильнейших спортсменов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Апуник
журналист

1

Теги

Новосибирская область
Олимпийские игры
медаль
олимпиада
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15789
«Я только наказывал ребёнка»: отчима погибшего от истязаний 10-летнего школьника в Новосибирске отправили в СИЗО
8655
Россияне начнут получать QR-коды по антителам
8386
Внедорожник перевернулся в результате ДТП в Новосибирске
6992
ЛДС с высоты птичьего полёта сняли в Новосибирске
6024
ПФР принимает заявления на выплату 25 000 рублей
5781
В Новосибирске осудят хозяина гаража, в котором сгорели четыре человека
5727
В Новосибирской области коллекторы угрожали женщине расправой за долги