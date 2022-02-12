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общество

Студент из Новосибирска собрал 5 млн рублей на операцию для матери с онкологией

Фото Студент из Новосибирска собрал 5 млн рублей на операцию для матери с онкологией
Фото Студент из Новосибирска собрал 5 млн рублей на операцию для матери с онкологией

Фото из инстаграм Ивана Серкина

Студент Новосибирской консерватории Иван Серкин закрыл сбор средств на операцию для своей матери, у которой диагностирована серьёзная злокачественная опухоль мозга.

Новосибирец Иван Серкин собрал 5 миллионов рублей, которые были необходимы его матери с опухолью головного мозга.

В соцсетях молодой человек рассказал, что у его 47-летней матери Александры Серкиной резко начала прогрессировать опухоль в голове. Парень связывает это с недавним падением родственницы — весной 2021 она поскользнулась ударилась головой.
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Публикация от Иван Серкин (@inserkin)

В момент инцидента женщина жила в посёлке в Республике Якутия, а её сын учился в Новосибирске. В июле прошлого года, когда матери стало совсем плохо, Иван отвёз её в райцентр в Ленск. Однако врачи заявили, что опухоль неоперабельная.
19-летний Иван перевёз мать в Новосибирск на обследование. Со слов парня, Федеральный НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко в Москве отказал женщине в операции, однако частная клиника — Европейский медицинский центр в Москве — готов принять тяжёлую пациентку.
Операция будет стоить около 5 миллионов рублей.
Ещё утром 11 февраля парень отчитался о поступлении 3 миллионов рублей от неравнодушных людей, а буквально через несколько часов была собрана и вся необходимая сумма. Студент отметил, что деньги на его банковскую карту продолжают поступать до сих пор.
"Сейчас, пока мама на ИВЛ, пока стабилизируется, ищем лучшего нейрохирурга, специалиста по таким новообразованиям ствола головного мозга, кто готов и кто знает, что делать. Европейский Медицинский Центр всё равно остаётся действенным вариантом и пока что железобетонным, но если найдётся такой специалист, который знает точно в этой области всё и отлично разбирается, выбор может быть сделан в его пользу", — написал Иван на своей странице в инстаграм.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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