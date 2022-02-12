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В Новосибирске почти 100 домов на сутки остались без воды из-за аварии

Фото В Новосибирске почти 100 домов на сутки остались без воды из-за аварии
Фото В Новосибирске почти 100 домов на сутки остались без воды из-за аварии

ФОТО PIXABAY.COM

В субботу, 12 февраля, почти 100 домов в Октябрьском и Ленинском районах Новосибирска остались без холодной воды из-за коммунальной аварии.

Десятки домов в частном секторе Новосибирска остались без холодной воды из-за аварии 12 февраля. Причиной стали проблемы на водоводе.

В Октябрьском районе воды нет в домах по улице Пролетарской, Малой Красноармейской и Карла Либкнехта. Устранить неполадку на крупном водоводе диаметром 700 метров планируется к воскресенью, 13 февраля.

Также до 13 февраля останутся без воды жители Ленинского района. Там коммунальная авария произошла на водоводе на 5-м переулке Танкистов.

Напомним, 11 февраля часть жителей Ленинского района Новосибирска остались без тепла в 26-градусный мороз. Ночью от теплоснабжения были отключены 53 многоквартирных дома, пять детских садов и два медицинских учреждения. Причиной тому стала коммунальная авария, произошедшая на участке теплосети, расположенной на улице Широкой.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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