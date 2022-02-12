В Новосибирской области более 5000 человек за сутки заразились коронавирусом

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

По данным на 12 февраля, в Новосибирской области выявлено 5122 новых случая заражения коронавирусом, скончались 11 человек.

Ещё 5122 жителей Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

Среди заразившихся — 724 ребёнка.

Также за сутки скончались еще одиннадцать пациентов — 7 мужчин и четыре женщина.

"Среди умерших — мужчины в возрасте 47 лет, 65 лет, 68 лет, 68 лет, 70 лет, 74 года, 81 год и женщины в возрасте 64 года, 70 лет, 81 год, 87 лет", — уточнили в оперштабе.

С начала пандемии в Новосибирской области от коронавируса умерли 4 772 человека.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 288 человек, 44 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, ранее кандидат медицинских наук из Новосибирска Сергей Седых заявлял, что спустя две-три недели с момента начала «пика» заболеваемости коронавирусом статистика по смертности начнёт заметно меняться в сторону роста.