Животноводческая ферма загорелась в Новосибирской области

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Пожар случился на животноводческой ферме в одном из сёл Ордынского района.

Днём 12 февраля загорелась животноводческая ферма в селе Кирза, расположенного в 20 километрах от посёлка Ордынское.

Сотрудники предприятия своими силами эвакуировали 120 голов крупного рогатого скота. Чтобы полностью устранить возгорание, спасателям МЧС понадобился почти час: 17 минут на ликвидацию открытого горения и полчаса на полное тушение пламени.

Известно, что огонь повредил стены здания фермы общей площадью 36 квадратных метров, а также потолочные перекрытия.

Как сообщает «АСТ-54», пострадавших в пожаре нет. В текущее время сотрудники МЧС определяют причину возгорания.

Также 12 февраля стало известно о ещё одном пожаре: он произошёл на строительной площадке в центре города. Открытое горение ликвидировали за 16 минут, пострадавших нет.