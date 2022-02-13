Медальный зачёт на 13 февраля: сколько наград у России на Олимпиаде 2022

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Российская сборная держится на 8-м месте в медальном зачёте зимних Олимпийских играх в Пекине.

На утро 13 февраля команда Олимпийского комитета России (ОКР) поднялась на 8-ую строчку в медальном зачёте. Национальная сборная отстаёт от лидеров, однако продолжает укреплять позиции. Международный олимпийский комитет опубликовал последние изменения в таблице с наградами.

На первом месте оказалась Германия, у которой 8 золотых медалей, 5 серебряных и 1 бронзовая, итого – 14. Следом идёт Норвегия, которая в начале лидировала, у команды также 8 золотых медалей, 3 серебра и 6 бронзы. Российскую сборную в таблице найти немного сложнее – ОКР находится на 8-м месте.

Национальная сборная завоевала в общей сумме 13 медалей: 3 золота, 4 серебра и 6 бронзы. Последняя выигранная золотая медаль – за лыжником Александром Большуновым, фигуристами за командный турнир и лыжниками в эстафете 4х5 км.

12 февраля Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева и финишер Вероника Степанова выиграли золото для лыжной команды ОКР в женской эстафете. Эта медаль стала первым золотом за последние несколько дней без единой победы.

По количеству наград российская сборная занимает 4-ое место (13 медалей), однако эксперты считают, что настичь соперников ещё реально. У Германии и Австрии по 14 медалей, а у Норвегии 17. До конца олимпиады остаётся ещё ровно неделя, последние соревнования пройдут 20 числа.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал программу соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине на 13 февраля.