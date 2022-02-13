Олимпийские зимние игры – 2022, «Мумия» с Бренданом Фрейзером и марафон по «Голодным играм»: что посмотреть по ТВ 13 февраля

Фото с сайта olympic.ru

До конца зимних Олимпийских игр в Пекине остаётся всего одна неделя, поэтому провести вечер воскресенья, болея за любимых спортсменов, – идеальный вариант (посмотреть медальный зачёт за 12 февраля можно здесь). Также чтобы набраться сил перед новой рабочей неделей, предлагаем окунуться в приключения «Орла и решки» в неизданных эпизодах, а ещё подчерпнуть интересные рецепты в новых выпусках «На ножах». Для тех же, кто хочет расслабиться в последний выходной, можно остановить свой выбор на «Голодных играх», «Мумии», «Беремена в 16» и не только. Вся программа телепередач на 13 февраля – в материале Сиб.фм.

Первый канал

05:00 Выйти замуж за капитана

06:00 Новости

06:10 Выйти замуж за капитана

06:50 Играй, гармонь любимая!

07:35 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 Непутевые заметки

10:00 Новости

10:10 Повелитель "Красной машины"

11:10 Видели видео?

12:00 Новости

12:10 Видели видео?

13:45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета. 4x10 км

15:15 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. Женщины. Гонка преследования. 10 км

16:45 Страна советов. Забытые вожди

17:55 Концерт Максима Галкина

19:10 Две звезды. Отцы и дети

21:00 Время

22:00 Хрустальный

00:15 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине

01:15 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине

02:10 Модный приговор

03:00 Давай поженимся!

Россия 1

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 "Когда все дома" с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Парад юмора

13:45 Расплата

17:40 XXIV Зимние Олимпийские Игры в Пекине. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

18:50 Танцы со звездами

21:00 Вести недели

23:00 Москва. Кремль. Путин

23:40 "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым

02:30 Частный детектив Татьяна Иванова (Бес в ребро. Часть 1-я)

03:21 Частный детектив Татьяна Иванова (Бес в ребро. Часть 2-я)

ТНТ

05:20 Открытый микрофон (105-я серия)

06:10 ТНТ. Best (33-я серия)

06:35 ТНТ. Best (34-я серия)

07:00 ТНТ. Gold (14-я серия)

07:30 ТНТ. Gold (15-я серия)

07:55 СашаТаня (13-я серия)

08:25 СашаТаня (14-я серия)

09:00 Перезагрузка (491-я серия)

09:35 Битва экстрасенсов (Финал)

11:15 Битва экстрасенсов (4-я серия)

13:00 Голодные игры: И вспыхнет пламя

15:50 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1-я

18:15 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2-я

21:00 Камеди Клаб (727-я серия)

22:00 Камеди Клаб (728-я серия)

23:00 Stand Up (211-я серия)

00:00 300 спартанцев: Расцвет империи

01:50 Импровизация (Новогодний выпуск)

02:45 Импровизация (69-я серия)

03:40 Comedy Баттл (20-я серия)

04:30 Открытый микрофон (106-я серия)

НТВ

06:35 Центральное телевидение

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

20:10 Маска (1-я серия)

23:30 Звезды сошлись

01:00 Одиночка

02:50 Три звезды (Таинственный постоялец)

03:31 Три звезды (Выбор)

04:13 Три звезды (Наказание)

04:55 Возвращение Мухтара (Лекарство)

ТВ-Ц

05:10 Актерские драмы. Погибшие дети звезд

05:50 Петровка, 38

06:10 Ночной патруль

08:00 Колдовское озеро

10:00 Знак качества (Паштеты)

10:55 Страна чудес

11:30 События

11:50 Я объявляю вам войну

13:35 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:05 Актерские судьбы (Вечно вторые)

15:55 Александр Фатюшин. Вы Гурин?

16:50 Прощание (Иосиф Кобзон)

17:40 Любовь вне конкурса

21:25 Дом у последнего фонаря

00:10 События

00:30 Дом у последнего фонаря

01:20 Петровка, 38

01:30 Горная болезнь

04:20 10 самых (Больше не пара)

04:50 Королевы красоты. Проклятие короны

Рен ТВ

05:00 Тайны Чапман

07:30 Одиночка

09:35 Земля будущего

12:05 Царь скорпионов

13:55 Мумия

16:20 Мумия возвращается

18:50 Мумия: Гробница Императора Драконов

20:55 Мумия

23:00 Добров в эфире

23:55 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко

01:00 Самые шокирующие гипотезы

Пятница

05:00 Мои первые каникулы (Кения и Дубай)

05:50 Пятница News (14-я серия)

06:10 Орел и решка. Россия (Калининград-2)

07:00 Орел и решка. Россия (Камчатка)

08:00 Орел и решка. Россия (Северная Осетия)

09:00 Орел и Решка. Земляне (Неизданное 2)

10:00 Орел и решка. Чудеса света (Неизданное 3)

11:00 Аисты

12:50 Хранители снов

14:40 На ножах (Оренбург. Опера)

15:40 На ножах (Тула. Маяк)

16:40 На ножах (Казань. Barduck)

17:40 На ножах (Краснодар. China Mama)

18:50 На ножах (Сочи. Причал)

20:00 На ножах (Боровск. Изба)

21:00 На ножах (Волгоград. Shabash)

22:00 На ножах (Кленово. Маракеш)

23:10 На ножах (Сочи. Funduk)

23:40 Секретный миллионер (Год спустя)

Чё!

05:10 Супер улетка 23 (108-я серия)

05:35 Супер улетка 23 (109-я серия)

06:00 Супер улетка 23 (110-я серия)

06:15 Летучий надзор (15-я серия)

07:05 Утилизатор (Белгород)

08:00 Утилизатор (6-я серия)

08:30 Утилизатор (Старый Оскол)

09:00 Утилизатор (14-я серия)

09:30 Утилизатор (Москва)

10:00 Утилизатор (7-я серия)

10:30 Утилизатор (17-я серия)

11:05 Утилизатор (Тула)

11:35 Утилизатор (18-я серия)

12:05 Улетное видео (40-я серия)

12:35 Улетное видео (5-я серия)

13:05 Улетное видео (Топ — 35)

14:05 +100500 (31-я серия)

14:35 +100500 (29-я серия)

15:05 +100500 (50-я серия)

15:35 +100500 (33-я серия)

16:05 +100500 (31-я серия)

16:35 +100500 (48-я серия)

17:05 Улетное видео (4-я серия)

17:35 Улетное видео (48-я серия)

18:05 Улетное видео (12-я серия)

18:30 Улетное видео (20-я серия)

19:30 Улетное видео (55-я серия)

20:05 Улетное видео (56-я серия)

20:30 Улетное видео (57-я серия)

21:00 +100500 (57-я серия)

21:35 +100500 (19-я серия)

22:00 +100500 (59-я серия)

22:30 +100500 (13-я серия)

23:00 +100500 (37-я серия)

23:30 IТопчик (9-я серия)

00:00 IТопчик (17-я серия)

00:30 IТопчик (4-я серия)

01:00 IТопчик (8-я серия)

01:25 Экипаж

03:45 Супер улетка 23 (111-я серия)

04:10 Супер улетка 23 (112-я серия)

04:30 Супер улетка 23 (113-я серия)

04:55 Супер улетка 23 (114-я серия)

Ю

06:00 Папа попал (Семья Гончарук)

07:40 Папа попал (Семья Деркач)

08:55 Беременна в 16 (Ева, д. Кондратово, Пермский край)

10:30 Беременна в 16 (4-я серия)

12:00 Беременна в 16 (Любовь, Уфа)

13:50 Дорогая, я забил (Семья Куликовых)

15:25 Дорогая, я забил (Семья Соколовых, Москва)

17:00 Папа попал (2-я серия)

19:55 Папа попал (2-я серия)

22:00 Дом-2 (46-я серия)

23:00 Дом-2 (47-я серия)

00:00 Дом-2 (48-я серия)

00:50 Мыслить как преступник (Дорадо Фоллз)

01:35 Мыслить как преступник (Без боли)

04:05 Папа попал (Семья Босенко)

04:30 Папа попал (Семья Поддубных)