Олимпийские зимние игры – 2022, «Мумия» с Бренданом Фрейзером и марафон по «Голодным играм»: что посмотреть по ТВ 13 февраля

Фото с сайта olympic.ru
До конца зимних Олимпийских игр в Пекине остаётся всего одна неделя, поэтому провести вечер воскресенья, болея за любимых спортсменов, – идеальный вариант (посмотреть медальный зачёт за 12 февраля можно здесь). Также чтобы набраться сил перед новой рабочей неделей, предлагаем окунуться в приключения «Орла и решки» в неизданных эпизодах, а ещё подчерпнуть интересные рецепты в новых выпусках «На ножах». Для тех же, кто хочет расслабиться в последний выходной, можно остановить свой выбор на «Голодных играх», «Мумии», «Беремена в 16» и не только. Вся программа телепередач на 13 февраля – в материале Сиб.фм.
05:00 Выйти замуж за капитана
06:00 Новости
06:10 Выйти замуж за капитана
06:50 Играй, гармонь любимая!
07:35 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 Непутевые заметки
10:00 Новости
10:10 Повелитель "Красной машины"
11:10 Видели видео?
12:00 Новости
12:10 Видели видео?
13:45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета. 4x10 км
15:15 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. Женщины. Гонка преследования. 10 км
16:45 Страна советов. Забытые вожди
17:55 Концерт Максима Галкина
19:10 Две звезды. Отцы и дети
21:00 Время
22:00 Хрустальный
00:15 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине
01:15 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине
02:10 Модный приговор
03:00 Давай поженимся!
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома" с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Парад юмора
13:45 Расплата
17:40 XXIV Зимние Олимпийские Игры в Пекине. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
18:50 Танцы со звездами
21:00 Вести недели
23:00 Москва. Кремль. Путин
23:40 "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым
02:30 Частный детектив Татьяна Иванова (Бес в ребро. Часть 1-я)
03:21 Частный детектив Татьяна Иванова (Бес в ребро. Часть 2-я)
05:20 Открытый микрофон (105-я серия)
06:10 ТНТ. Best (33-я серия)
06:35 ТНТ. Best (34-я серия)
07:00 ТНТ. Gold (14-я серия)
07:30 ТНТ. Gold (15-я серия)
07:55 СашаТаня (13-я серия)
08:25 СашаТаня (14-я серия)
09:00 Перезагрузка (491-я серия)
09:35 Битва экстрасенсов (Финал)
11:15 Битва экстрасенсов (4-я серия)
13:00 Голодные игры: И вспыхнет пламя
15:50 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1-я
18:15 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2-я
21:00 Камеди Клаб (727-я серия)
22:00 Камеди Клаб (728-я серия)
23:00 Stand Up (211-я серия)
00:00 300 спартанцев: Расцвет империи
01:50 Импровизация (Новогодний выпуск)
02:45 Импровизация (69-я серия)
03:40 Comedy Баттл (20-я серия)
04:30 Открытый микрофон (106-я серия)
06:35 Центральное телевидение
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20:10 Маска (1-я серия)
23:30 Звезды сошлись
01:00 Одиночка
02:50 Три звезды (Таинственный постоялец)
03:31 Три звезды (Выбор)
04:13 Три звезды (Наказание)
04:55 Возвращение Мухтара (Лекарство)
05:10 Актерские драмы. Погибшие дети звезд
05:50 Петровка, 38
06:10 Ночной патруль
08:00 Колдовское озеро
10:00 Знак качества (Паштеты)
10:55 Страна чудес
11:30 События
11:50 Я объявляю вам войну
13:35 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:05 Актерские судьбы (Вечно вторые)
15:55 Александр Фатюшин. Вы Гурин?
16:50 Прощание (Иосиф Кобзон)
17:40 Любовь вне конкурса
21:25 Дом у последнего фонаря
00:10 События
00:30 Дом у последнего фонаря
01:20 Петровка, 38
01:30 Горная болезнь
04:20 10 самых (Больше не пара)
04:50 Королевы красоты. Проклятие короны
05:00 Тайны Чапман
07:30 Одиночка
09:35 Земля будущего
12:05 Царь скорпионов
13:55 Мумия
16:20 Мумия возвращается
18:50 Мумия: Гробница Императора Драконов
20:55 Мумия
23:00 Добров в эфире
23:55 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко
01:00 Самые шокирующие гипотезы
05:00 Мои первые каникулы (Кения и Дубай)
05:50 Пятница News (14-я серия)
06:10 Орел и решка. Россия (Калининград-2)
07:00 Орел и решка. Россия (Камчатка)
08:00 Орел и решка. Россия (Северная Осетия)
09:00 Орел и Решка. Земляне (Неизданное 2)
10:00 Орел и решка. Чудеса света (Неизданное 3)
11:00 Аисты
12:50 Хранители снов
14:40 На ножах (Оренбург. Опера)
15:40 На ножах (Тула. Маяк)
16:40 На ножах (Казань. Barduck)
17:40 На ножах (Краснодар. China Mama)
18:50 На ножах (Сочи. Причал)
20:00 На ножах (Боровск. Изба)
21:00 На ножах (Волгоград. Shabash)
22:00 На ножах (Кленово. Маракеш)
23:10 На ножах (Сочи. Funduk)
23:40 Секретный миллионер (Год спустя)
05:10 Супер улетка 23 (108-я серия)
05:35 Супер улетка 23 (109-я серия)
06:00 Супер улетка 23 (110-я серия)
06:15 Летучий надзор (15-я серия)
07:05 Утилизатор (Белгород)
08:00 Утилизатор (6-я серия)
08:30 Утилизатор (Старый Оскол)
09:00 Утилизатор (14-я серия)
09:30 Утилизатор (Москва)
10:00 Утилизатор (7-я серия)
10:30 Утилизатор (17-я серия)
11:05 Утилизатор (Тула)
11:35 Утилизатор (18-я серия)
12:05 Улетное видео (40-я серия)
12:35 Улетное видео (5-я серия)
13:05 Улетное видео (Топ — 35)
14:05 +100500 (31-я серия)
14:35 +100500 (29-я серия)
15:05 +100500 (50-я серия)
15:35 +100500 (33-я серия)
16:05 +100500 (31-я серия)
16:35 +100500 (48-я серия)
17:05 Улетное видео (4-я серия)
17:35 Улетное видео (48-я серия)
18:05 Улетное видео (12-я серия)
18:30 Улетное видео (20-я серия)
19:30 Улетное видео (55-я серия)
20:05 Улетное видео (56-я серия)
20:30 Улетное видео (57-я серия)
21:00 +100500 (57-я серия)
21:35 +100500 (19-я серия)
22:00 +100500 (59-я серия)
22:30 +100500 (13-я серия)
23:00 +100500 (37-я серия)
23:30 IТопчик (9-я серия)
00:00 IТопчик (17-я серия)
00:30 IТопчик (4-я серия)
01:00 IТопчик (8-я серия)
01:25 Экипаж
03:45 Супер улетка 23 (111-я серия)
04:10 Супер улетка 23 (112-я серия)
04:30 Супер улетка 23 (113-я серия)
04:55 Супер улетка 23 (114-я серия)
06:00 Папа попал (Семья Гончарук)
07:40 Папа попал (Семья Деркач)
08:55 Беременна в 16 (Ева, д. Кондратово, Пермский край)
10:30 Беременна в 16 (4-я серия)
12:00 Беременна в 16 (Любовь, Уфа)
13:50 Дорогая, я забил (Семья Куликовых)
15:25 Дорогая, я забил (Семья Соколовых, Москва)
17:00 Папа попал (2-я серия)
19:55 Папа попал (2-я серия)
22:00 Дом-2 (46-я серия)
23:00 Дом-2 (47-я серия)
00:00 Дом-2 (48-я серия)
00:50 Мыслить как преступник (Дорадо Фоллз)
01:35 Мыслить как преступник (Без боли)
04:05 Папа попал (Семья Босенко)
04:30 Папа попал (Семья Поддубных)
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