Под Новосибирском мужчина поджёг автомобиль «ВАЗ-2108»

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В Новосибирской области мужчине грозит 5 лет лишения свободы за поджог чужого автомобиля.

В ночь на 10 февраля в Новосибирской области 48-летний мужчина поджёг чужой автомобиль «ВАЗ-2108». Инцидент произошёл в селе Буготак Тогучинского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Поджог произошёл на улице Колхозной в ночное время суток. В результате инцидента никто не пострадал, кроме автомобиля – общая сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Хозяин машины сразу после сообщил о произошедшем в полицию.

Правоохранители смогли установить и задержать подозреваемого в поджоге – им оказался 48-летний местный житель. По данным полиции, раньше он не привлекался к уголовной ответственности.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ – «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога». Наказание по данной статье предусматривает принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Расследование дела продолжается.

Напомним, ранее в Новосибирской области мужчина устроил поджог в доме, где находилась его бывшая жена и её знакомые. В отношении экс-супруга было возбуждено уголовное дело по статье о попытке убийства двух и более лиц.