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общество

Под Новосибирском неизвестные сбрасывают химикаты в Обь

Фото Под Новосибирском неизвестные сбрасывают химикаты в Обь
Фото Под Новосибирском неизвестные сбрасывают химикаты в Обь

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирской области жители СНТ «Звёздное» рассказали в соцсетях о несанкционированном сливе отходов в реку Обь.

Под Новосибирском жители СНТ «Звёздное» рассказали о несанкционированном сливе отходов в реку Обь. По их словам, слив предположительно осуществляется с местной нефтебазы. Об этом возмущённые сибиряки написали в службу эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Предположительно, слив осуществляется с одной из нефтебаз без какой-либо очистки. Обращение в министерство природопользования и экологии по Новосибирской области написано», – рассказали местные жители в социальных сетях.

Как сибиряки объяснили в паблике, сотрудники одной из нефтебаз используют гигантскую трубу, которая протянута к реке, чтобы сливать сточные воды. По их словам, в месте слива берег Оби покрылся тёмной пеной. Жители просят привлечь общественность к данной проблеме.

Напомним, осенью прошлого года жители Новосибирской области удивились цветом реки Бердь, напоминающем «мутную жижу». Экспертиза лабораторных испытаний показала, что в реке были значительные превышения допустимой концентрации металлов. Об этом в социальных сетях рассказывал общественник.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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