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Синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на март 2022 года

Фото Синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на март 2022 года
Фото Синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на март 2022 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Стал известен прогноз погоды на март 2022 года в Новосибирске – первый месяц весны обещает быть тёплым, но снежным.

Популярные погодные сервисы опубликовали предварительный прогноз погоды на первый месяц весны в Новосибирске. Данные немного отличаются, однако синоптики предсказывают заметное потепление в марте 2022 года.

Сервис «Яндекс.Погода» составил прогноз погоды на основе усреднённых данных за последние 10 лет. Первая неделя весны обещает быть морозной и снежной, однако ночные морозы уже будут составлять -10 градусов, а днём держаться на уровне -7 градусов. Вторая неделя будет более тёплой, днём возможно потепление до -1 градуса. Также под конец месяца в Новосибирске начнутся дожди.

Фото Синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на март 2022 года 2

Сайт Gismeteo.ru даёт более мягкий прогноз погоды на март. Так, в начале месяца ожидаются несильные морозы, ночью температура в среднем составит -7...-10 градусов. Примерно после 10 февраля начнётся постепенное потепление и к 20 числам дневное потепление дойдёт до нуля градусов. Также к концу месяца всё чаще ожидаются солнечные дни, хотя в целом март обещает быть снежным.

Фото Синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на март 2022 года 3

Ещё один сервис meteovesti.ru даёт немного противоречивый прогноз. По данным синоптиков, в начале месяца ещё будут возможны 20-градусные морозы. После 10 марта начнётся потепление, которое достигнет сначала +2 градусов, а в конце месяца составит +7 градусов.

Фото Синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на март 2022 года 4

Напомним, что в Новосибирской области на следующей неделе после 30-градусных морозов наступит резкое потепление. Днём столбики термометров будут показывать всего -2 градуса.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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