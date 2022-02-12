Резкое потепление до -2 идёт в Новосибирскую область

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Со вторника, 15 января, в Новосибирской области ожидается мощное потепление до -2 градусов, сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Потепление до -2 градусов придёт в Новосибирск на смену морозам. Повышение дневных температур начнётся уже в понедельник, 14 февраля, во вторник, 15 февраля, столбики термометров и вовсе приблизятся к положительным значениям. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

После морозных выходных, начнётся обещанное потепление. 14 февраля воздух прогреется до -11 -13 градусов днем, 15 февраля до -8 -11. "Местами возможно до — 2", — сообщили синоптики.

С 14 по 20 февраля средняя дневная температура в Новосибирске составит -7 градусов, ночью — 15.

Также со следующей недели в регионе ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица.

Из-за длительных морозов в Новосибирске до 13 февраля был объявлен режим "черного неба" — в воздухе фиксируется большое количество вредным примесей.

Первыми приближение весны в Новосибирске почувствовали сороки, вороны, голуби и дятлы. Они приступили к витью гнёзд, а также стали издавать «призывные» звуки.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на предстоящие праздники — 14 и 23 февраля.