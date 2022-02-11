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В Новосибирске до 13 февраля продлили режим чёрного неба

Фото В Новосибирске до 13 февраля продлили режим чёрного неба
Фото В Новосибирске до 13 февраля продлили режим чёрного неба

Фото Густаво Зырянова

В Новосибирске из-за грязного воздуха продлили действие режима "чёрного неба". Опасное содержание вредных примесей сохранится до 13 февраля.

Синоптики в Новосибирске продлили действие режима "черного неба" из-за накопления в воздухе вредных примесей до воскресенья, 13 февраля. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГСМ.

"С17 часов 11 февраля до 10 часов 13 февраля 2022 года на территории Новосибирска сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Продолжаются НМУ первой степени опасности", — говорится в сообщении.

Ухудшению качества воздуха способствует морозная погода. С середины недели в областной центр пришло похолодание. Столбики термометров не поднимаются выше отметки в 20 градусов. При этом в выходные в Новосибирской области ожидаются морозы до -34. Только после этой февральской "непогоды" в сибирскую столицу придёт долгожданная оттепель.

Несмотря на суровые погодные условия, в предстоящую субботу в Новосибирске пройдут два массовых мероприятия на улице. Одно из них — "Лыжня России 2022", второе — фестиваль по строительству хижин их снега иглу.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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