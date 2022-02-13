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Указ подписан: новая выплата пенсионерам 14 000 рублей с 14 февраля

Фото Указ подписан: новая выплата пенсионерам 14 000 рублей с 14 февраля
Фото Указ подписан: новая выплата пенсионерам 14 000 рублей с 14 февраля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С 14 февраля некоторые категории граждан получат новую выплату в размере 14 000.

В России некоторые пенсионеры с 14 февраля получат единоразовую выплату в размере 14 тысяч рублей. Информация об этом начала передаваться в мессенджерах, эксперты сайта PRIMPRESS объяснили, о какой выплате в действительности идёт речь.

В последние несколько дней в социальных сетях распространяется информация о новой разовой денежной выплате для людей пенсионного возраста. Люди пересылают друг другу сообщения, пожилые смогут получит по 14 тысяч рублей уже с понедельника, 14 февраля. Даже указано, что об этом якобы подписал соответствующий указ.

Однако пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал в СМИ, что на федеральном уровне никаких новых документов о выплатах для пожилых не выходило. Он предположил, что речь идёт об указе, подписанном властями Москвы, а не правительством РФ.

«Речь идет о размере прожиточного минимума для пенсионеров на этот год. Так, в столице он действительно составит 14 009 рублей. То есть выплаты в таком размере гарантированно смогут получать пожилые граждане в феврале. Если их пенсия будет ниже, им назначат доплату», – объяснил эксперт.

Власов также дополнил, что в регионах России отличаются прожиточные минимумы, поэтому сумма выплат везде будет разной. В одной области размер составит 10 тысяч рублей, а в некоторых будет выше 20 тысяч рублей – например, на Чукотке. Эксперт подчеркнул, что размер прожиточного минимума гарантирует пенсионеру минимальную пенсию.

Напомним, что в России с февраля 2022 года пенсионеры 55 и 60 лет могут подать заявление на получение дополнительной ежемесячной выплаты. Кроме того, в отделениях социальной защиты принимаются заявки о получении суммы до 15 000 рублей на ремонтные работы в доме.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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